Снова в осень: чем заняться в первые выходные сентября

Как всегда внезапно наступившая осень и изрядно подпортившаяся в Калининграде погода — не повод сидеть дома. «Новый Калининград» рассказывает о том, как интересно провести сентябрьские выходные.

Послушать New Wave в «Заре»

В кинотеатре «Заря» 1 сентября в 20:00 пройдёт совместный концерт калининградской дрим-поп-группы Hellomishel и московского коллектива «Труд» (18+). «Парни из московской группы „Труд“ описывают себя как коллектив, играющий в жанре „русский рок“, но на деле это оборачивается нью-вейвом, состоящим из теплого звука синтезаторов и холодных рваных гитарных мелодий», — уверяет анонс. Стоимость билетов — 700 рублей.

Погладить хаски

Фестиваль хаски «Хаски фест» устроят в Южном парке 2 сентября с 10 до 15 часов (0+). В программе спортивное и умилительное: гонки на собачьих упряжках, полосы препятствий, показательные выступления кинологов, поиск предметов по запаху и собачьи танцы. Только для двуногих — капоэйра, йога, зумба, выступление команды КВН «Смузи» и музыкальные концерты. Вход на фестиваль свободный.

Посмотреть кино в светлогорском парке

Фестиваль уличного кино пройдёт в Светлогорске 2 сентября в 19:30 (16+). В этот вечер в Лиственничном парке покажут игровые короткометражные фильмы последних лет, снятые российскими режиссёрами. После просмотра зрители голосуют за понравившийся фильм светом фонариков и телефонов. Вход на показы свободный, с подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.





Посетить День города в Зеленоградске

День города в Зеленоградске запланирован на 2 сентября (0+). В этот день устроят конкурс строителей замков из песка (11:00, пляж у кафе «Дача»), фестиваль воздушных змеев (12:00, место действия то же), выставку кошек (с 12:00 до 18:00 в городском центре культуры и искусства), костюмированное шествие от городского стадиона до площади «Роза ветров» (с 13:30 до 14:00), фестиваль уличных музыкантов и выступления цирковых артистов, кукловодов и живых скульптур на Курортном проспекте. Завершится праздник фейерверком и файер-шоу. Подробная программа — на сайте туристического центра.

Попасть на «Ростех Арену»

«Ростех Арена» продолжает устраивать стадионные концерты. Правда, для зрителей предусмотрен всего лишь небольшой сектор на трибунах. 2 сентября в 20:00 здесь выступят дуэт Space Report и концертный хор «Радость» ДМШ им. Р.М. Глиэра (0+). «Данный концерт — это исследование технических, пространственных и акустических особенностей стадиона. Его основная специфика в том, что звук транслируется только через акустические системы самого стадиона. На этом выступлении мы на закате отправимся в медитативное путешествие с тонким звуком ханга и гонга. А затем прослушаем детский хор — 52 голоса и тщательно подобранный репертуар коснутся души и подарят надежду на будущее», — убеждает нас анонс. Всего хор исполнит десять песен — это и знакомые всем с детства композиции, и классические западные хоровые произведения. Стоимость билетов — 500 рублей.

Поболеть за калининградский «Локомотив»

С 1 по 3 сентября во дворце спорта «Янтарный» пройдут волейбольные матчи «Кубка Губернатора Калининградской области» (0+). «Локомотиву» предстоит сразиться с «Тулицей» из Тулы, «Протоном» из Саратова и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов на матчи — от 100 до 400 рублей.





Посмотреть снятое в Калининградской области кино

В кинотеатре «Заря» 3 сентября в 19:30 представят режиссёрский дебют Александра Балуева «Отель» (16+). Часть фильма снимали в Калининградской области. Для этого в Поваровке специально построили декорацию отеля в натуральную величину на берегу. По сюжету пара молодожёнов отправляется в путешествие на машине, но теряется на безлюдной трассе. «Прокатавшись по совершенно пустой прибрежной дороге почти дотемна, молодые люди, наконец, останавливаются у заброшенной гостиницы. Оказывается, что у этого здания, кажущегося на первый взгляд необитаемым, есть хозяин, который предлагает молодожёнам совершенно бесплатно провести ночь в одном из его номеров. За ужином незнакомец нечаянно провоцирует ссору между супругами. Пытаясь снять напряжение, он включается в непростую игру, в результате которой каждый узнает о себе что-то новое и посмотрит на того, кто рядом, совсем другими глазами», — говорится в синопсисе. Главные роли в картине исполнили Александр Балуев, Марина Петренко и Глеб Матвейчук. Вход на показ бесплатный, но количество мест сильно ограничено. Забронировать билеты можно на сайте «Фестивальной дирекции».

Скататься на велосипеде до Зеленоградска

Начало осени в Калининграде можно отмерять по велопробегу «Тур де Кранц» (0+). В этом году велосипедисты отправятся по маршруту Калининград — Зеленоградск — Калининград 3 сентября в 10:00. Старт — от дворца спорта «Янтарный» на Сельме. «Справок никаких не надо! Мероприятие теперь не спортивное, а культурно-массовое», — отмечают организаторы. А вот шлемы обязательны. Обратите внимание — из-за велопробега на трассах будет временно ограничиваться движение.

Помочь благоустройству кирхи в Севском

Волонтёрское движение «Хранители руин» отправляются на «кирху с сердечком» в посёлке Севское — на стене руинированной башни там выложено сердце из кирпичей (0+). «В Севском мы уже бывали с уборкой, и в этот раз займемся созданием на объекте настоящей эстетики руин — уберем со стен растительность и опасно расположенные кирпичи, а также подготовим территорию к созданию ровного газона, — говорят организаторы. — Очередная кирха вот-вот преобразится благодаря объединению усилий самых разных людей! Муниципалитет помогает окашивать руины, Служба охраны памятников предоставляет субсидию на благоустройство территории, а волонтеры приезжают на объект, чтобы своими руками воплощать эстетику руин». Присоединиться к субботнику можно 3 сентября в 10:00.



