Сладкий ноябрь и русская хтонь: рассказываем о главных событиях выходных

Спектакль-бродилка, вдохновленный поэзией Иосифа Бродского, рок-фестиваль, посетив который можно помочь строительству детского хосписа, читка документальной пьесы о восприятии Калининграда коренными жителями и «понаехавшими», а также концерт с песнями о русской хтони — рассказываем о важных событиях ближайшего уикенда.

В «Доме китобоя» запускают аудиоспектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), вдохновленный командировкой Иосифа Бродского в Калининград в 1963 году. Авторы предлагают прогуляться по городу как по поэтическому тексту. «Драматургия аудиоспектакля строится на основе образов, увиденных Бродским в Калининграде и рассказывает новые достоверные и воображаемые сюжеты из прошлого и настоящего», — отмечается в анонсе. Режиссером постановки выступил Степан Пектеев из БДТ им. Товстоногова (Санкт-Петербург), а драматургом — недавно переехавший в Калининград из Сибири поэт и переводчик Сергей Самойленко.

Кстати, в галерее «Понарт» продолжается выставка «Бродский. Балтийск. Безвременье» (18+), также посвященная пребыванию будущего нобелевского лауреата в Калининградской области. Проект представляет собой тотальную инсталляцию из работ местных художников: Александра Матвеева, Сергея Михайлова, Андрея Ренскова, Евгения Уманского, Димы Чайки и др. «Тотальную инсталляцию из работ десяти калининградских авторов можно было бы назвать реконструкцией или воспоминанием, если бы и та и другое не предполагали временную дистанцию. Здесь (Балтийск/Калининград/Понарт, осень 2023-го) время отменено, о чём и свидетельствуют авторы выставки. Видео, аудио, фото, графика, объекты — всё предстаёт как морок безвременья, дробящееся отражение при отсутствии собственно отражаемого», — уверяют кураторы проекта.





В клубе Yalta 17 и 18 ноября пройдет благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (16+). Входом на него послужит пожертвование размером 500 рублей. В первый день на сцену фестиваля выйдут коллективы Helloday, «Пленных не брать», «Четыре», «Фобия», «Юность», «Рилай», «Наборы хромосом», «Спутник финея». Во второй день выступят Ape on the rocket, «Стая коней», Captain Bigzod, Electrolize, Klim, «Пик-фактор», Ч.К., Nagual. Музыканты исполнят собственную музыку, а также каверы The Cranberries, «Кино», Roxette и других всемирно известных коллективов. На мероприятии будет организован дополнительный денежный сбор. Средства планируют направить на оснащение первого в Калининграде детского хосписа, который строится на ул. Донского. Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо».



В клубе «Склад» 17 ноября New Version & AmonBeat сыграют «любимые русские рок-хиты» (18+). 18 ноября здесь пройдет презентация дебютного альбома рок-группы Yellowstone (18+), а 19 ноября выступит «Элли на маковом поле» (18+), сладким голосом поющая о русской хтони: «Полетели вверх, полетели вниз, русские горки — вся твоя жизнь». В клубе «Калининград Сити Джаз» 17 ноября обещают микс из песен Ольги Бузовой и Сергея Шнурова — с их трибьютом выступит группа «Газеты пишут» (18+). 18 ноября на площадке представят программу «Сладкий ноябрь» от проекта King Song (18+).

В «Янтарь-холле» 17 ноября — концерт Евгения Чебаткова (18+). «Популярный комик выдает изобретательные панчлайны, рассказывая о жизни в родном Казахстане и в Канаде, где когда-то всерьез увлекся комедией. В новой программе „Москитная сетка“ — очередная порция мультикультурных шуток», — утверждается в анонсе. Стоимость билетов — от 1800 рублей. Здесь же 18 ноября — шоу «Tango, where the story begins» (6+) в исполнении профессиональных танцоров под руководством хореографа Маркоса Аялы из Аргентины.

В Музее искусств всё ещё можно попасть на Дни Эрмитажа (0+). В этом году в рамках проекта в Калининград привезли недавно отреставрированную картину «Сборщики податей» Маринуса ван Роймерсвале и выставку фотохудожника Юрия Молодковца «Солнце в музее» (0+) — результат наблюдения за метаморфозами скульптур под воздействием солнечного света. «В Эрмитаже солнце проникает туда, куда его допускают — на лестницы, в парадные залы, в галереи скульптуры. Играя, оно обживает косяки окон, паркет пола, мрамор изваяний, прочерчивая на них собственные узоры. Эти мгновения из жизни солнца в музее и удерживает на своих снимках Юрий Молодковец», — рассказывает о выставке искусствовед, главный научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Наталья Дёмина.







В Музее Мирового океана предлагают написать «Географический диктант» (6+). Сделать это можно будет 19 ноября в 12:00 в «Пакгаузе» на музейной набережной в Калининграде и в Морском выставочном центре в Светлогорске (после диктанта участники этой площадки смогут бесплатно посетить экспозицию). С собой желательно иметь письменные принадлежности.

В Драмтеатре делают ставку на классику: 18 ноября здесь покажут фантасмагорию «Мастер и Маргарита» (16+) по роману Михаила Булгакова, а 19 ноября — «Пролетая над гнездом кукушки» (16+) по одноименному роману Кена Кизи. Театральная лаборатория «Акт.Опус» представит 18 ноября документальную «не-читку» под названием «Где мы. Док» (16+). «У каждого из нас — теперь жителей или горожан второго, третьего поколения — есть образ города, в котором мы живем, воспоминания, связанные с ним, первые или единственные разочарования. Пьеса собрана, будто пазл, из наших собственных историй и мнений не только по поводу города К., а вообще», — отмечается в анонсе. Вход свободный, но не забудьте зарегистрироваться онлайн.

В филармонии 18 ноября сыграют мюзикл «Рапунцель» (0+) по мотивам сказки братьев Гримм, а в Театре кукол запланирована премьера — «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+) по одноименному произведению Александра Пушкина.

Болеть в «Калининграде» можно (и нужно) не только за «Балтику». Во Дворце спорта «Янтарный» 18 ноября пройдет первый тур ½ Кубка России по волейболу среди женских команд. Калининградскому «Локомотиву» предстоит сразиться с московским «Динамо» (0+). Ну а для любителей не только поболеть, но и принять участие в спортивных мероприятиях — в Южном парке 19 ноября в 11:00 устроят субботник и экокросс длиной 3,9 км (6+), участники которого получат памятные медали из переработанного стекла.

В замке Лабиау 19 ноября в 17:00 пройдет лекция историка Дмитрия Вебера «Замок Лабиау в контексте истории христианизации региона» (12+). Дмитрий Вебер — крупный российский специалист по истории Ливонского ордена, кандидат исторических наук, доцент Новгородского государственного университета и филиала МПГУ в Черняховске, один из авторов книги «От ордена осталось только имя» (6+). Лекция состоится в рамках лектория «Хранителей руин». Она бесплатная, но приветствуются донаты на развитие замка Лабиау и волонтерского движения.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград