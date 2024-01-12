Голубой огонек: где отметить старый Новый год в Калининграде и области

Если за несколько рабочих дней вы уже потеряли радость, накопленную во время праздничных каникул, предлагаем снова отметить Новый год. Только по старому стилю. «Новый Калининград» рассказывает, где на этих выходных можно опять коллективно есть мандарины и загадывать желания.



В «Заре» 13 января открывают сезон камерных концертов выступлением кавер-группы Banana Bread (18+). В программе — музыка Yazmin Lacey, Lianne La Havas, Angie Stone, Tony Tonite и собственные песни. В «Месте силы» 13 января ждут New Version и AmonBeat (18+) c хитами 1990-2000-х, песнями Depeche Mode и «Агаты Кристи». В «Форме» 12 января — танцы под доминиканские ритмы от Social Dance Сlub (18+), 13 января в пицца-баре устраивают «Голубой огонек» (18+) в честь старого Нового года. «Когда новогоднее настроение выдохлось как шампанское, оставленное на столе, а запах мандаринов уже не будоражит воображение, и кажется, что в жизнь возвратились только серые будни, с двух ног влетает старый Новый год», — уверяют организаторы. За пультом — DJ Max Eltsin.

В «Баре Советов» Новый год по старому стилю встретят 12 января советским диско и фанком. За музыку в этот вечер будет отвечать DJ Switchoff (он же Данил Акимов) (18+). 13 января здесь устроят благотворительный концерт для организации «Сила людей» (18+), которая помогает бездомным. Выступят Евгений Лебедев («ЛондонParis»), Артём Чурилов («Три кислорода», Gu Aka Mole), Jetlag и Nagual (акустика), поэты Сергей Михайлов, Жора Холоденко и Александр Дубровский, прозаик Кирилл Зуб и др. А 14 января городская легенда Жора Холоденко (18+) устроит в «Баре Советов» уже сольный концерт. Обещает поэзию, новые песни и нетленки, эпатаж и сарказм.

На «Вагонке» 13 января тоже планируют встречать старый Новый год под ностальгические ритмы вечеринкой Mad Skillz (18+). Свои навыки за пультом продемонстрируют Fitill, Pasifik, Smolique, Max Klyuev, Deft, Max Goncharov. В клубе «Склад» — две ночи танцев под старое и не очень доброе: 12 января — «Ретро Дискотека» (18+) под мировые поп- и рок- хиты 1980-90-х, 13 января — вечеринка Best Club Hits (18+) с треками, ставшими классикой электронной музыки. Своей коллекцией поделятся диджеи Lexi-Key, Alan, Def и Hub. В клубе Ravelin устроят вечеринку Echo (18+). «Начнет ночь Offvice с минимал-техно, задающим темп вечера. Далее Serj и Nickfame перехватывают эстафету, ускоряя ритм до полноценного техно», — обещает анонс. Вход — 500 рублей, но в техно-образе — бесплатно всю ночь.

В «Планете» 12 января выступят комики из творческого объединения «Не такие» (18+). Ещё один стендап пройдет в клубе LMF 14 января — там проведут открытый микрофон для начинающих и опытных ребят из Калининградского стендап-клуба (18+).





В Кафедральном соборе фестиваль «Декабристские вечера» завершится концертом «В поисках героя» (6+). Лауреат Премии Москвы и Российской национальной премии «Овация» Петр Татарицкий (актер, автор и режиссер программы), Павел Быков (баритон, гитара), Мария Лазарева (скрипка), Лауреат Премии Москвы, профессор Евгения Кривицкая (орган, фортепиано) выступят с программой, объединяющей музыку Баха, Марчелло, Массне, Корнгольда, Пьяцоллы и др. В «Янтарь-холле» 13 января запланировано выступление Хора Турецкого со специальным новогодним шоу (12+).

В Калининградской филармонии старый Новый год встретят 13 января органным вечером (6+). Органистка Мария Гаврилюк исполнит музыку Баха, Дакена, Франка, Регера, Жигу и др. «Произведения выдающихся композиторов, вошедшие в программу этого концерта, давно прошли испытание временем и переменчивой модой и прочно заняли свое место в сонме музыкальных сочинений, которые принято называть популярной классикой», — уверены организаторы. 14 января рок-группа «Четыре» устроит в Калининградской филармонии трибьют-концерт The Cranberries (12+). В программе — лучшие хиты и песни из последнего альбома ирландской рок-группы, вышедшего уже после смерти вокалистки Долорес О’Риордан.

В Драмтеатре в эти выходные пройдут гастроли Петербургской оперетты с семейными мюзиклами «Свадьба в Малиновке» (6+) и «Бременские музыканты» (6+). В Музыкальном театре 13 января покажут хит прошлого года — мюзикл «Снегурочка» (12+) по мотивам пьесы Островского. «Блаженство или смерть? Что предначертано холодному сердцу, ищущему любовь в мире людей, где наблюдается „сердечная остуда“? Чтобы пережить лишь миг „сладкого дара“, предстоит познать ревность и предательство, зависть и корысть и даже саму смерть», — говорится в анонсе.

В Зеленоградске 13 января отметят уже День кранцевского пирога (0+). На площади «Роза ветров» традиционно пройдет ярмарка кондитерских изделий и чая. Также здесь устроят концертную программу, конкурсы и игры с участием сказочных персонажей. «А изюминка праздника — это вынос Кранцевского пирога и угощение им гостей», — считают организаторы. Начало в 13:00. В этот же день в курортном городе пройдет экстремальный триатлон с бегом, велогонкой и морским заплывом. 14 января в Зеленоградске у Храма Преображения Господня на улице Московской, 40А проведут фестиваль духовной музыки «Свет Рождества» (0+).

Ну и самое ожидаемое и вместе с тем неожиданное событие: в поселке Ново-Гурьевское под Озерском 13 января открывается горнолыжный комплекс «Горка». Долгое время там увеличивали высоту холмов, закупали снежные пушки и оснеживали склоны, теперь настало время проверить, что представляет из себя калининградский Куршевель. В субботу и воскресенье спортивно-туристический комплекс «Горка» будет работать с 10:00 до 17:00. Стоимость проката горнолыжного инвентаря (ботинки, палки, горные лыжи) составит 3000 рублей (залог — 15 000 рублей). На склоне для тюбинга можно будет кататься только на арендованных «ватрушках» (800 рублей).





Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград



