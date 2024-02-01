На «Заре» Хичкока: строим планы на первые выходные февраля

Возвращение кинофестивалей в «Зарю», Depeche Mode в Светлогорске, песни о зачатке мозгов в теле картошки, неспешная прогулка с Иосифом Бродским и очередные доказательства того, что Гофман — наш. Рассказываем, как не заскучать в ближайшие выходные.

Кинотеатр «Заря» пробует вспомнить свои лучшие годы и открывает двери для нового фестиваля взамен безвременно ушедших. С 1 по 4 февраля здесь пройдёт «Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов» (16+). В программе — бережно отреставрированное черно-белое кино: комедия «Утиный суп» (0+) о вымышленной стране Фридонии, драма «Человек-зверь» (16+) по мотивам одноименного романа Эмиля Золя, триллер «Леди исчезает» (12+) Альфреда Хичкока, целая подробка фильмов 1960−1980-х годов Свердловской киностудии, якутская графика и многое другое. Бонус — бесплатные лекции киноведов Госфильмофонда. Подробнее о программе фестиваля можно узнать в материале «Нового Калининграда».

В «Янтарь-холле» 3 февраля группа «ЛондонParis», без которой трудно представить Калининград, исполнит песни группы Depeche Mode, без которой так же сложно вообразить наш город (16+). Лучшие хиты британского коллектива сыграют под аккомпанемент Калининградского симфонического оркестра.





В клубе «Калининград Сити Джаз» 2 февраля устроят дискотеку «Лихие девяностые» (18+) вместе с группой «Газеты пишут». В программе — «Иванушки», «Руки вверх», «Гости из будущего», Hi-Fi, «Тату», «Стрелки», «Краски», «Отпетые мошенники», «Ласковый май», «Демо», Линда, Оскар, Шура и другие воспоминания юности. 3 февраля ностальгию в клубе «Калининград Сити Джаз» продолжат New Version & Amonbeat. Музыканты обещают сыграть не только российские, но и мировые хиты прошлых лет (18+).

В клубе «Склад» 2 февраля — вечер альтернативного рока в компании Rivalz и «Пик-фактор» (18+) — авторская музыка, вдохновленная Alter Bridge, Soundgarden, Sevendust, Nickelback и Bon Jovi. В обновленном «Бастионе» на Дзержинского 3 февраля ждут солиста группы «Анимация» Константина Кулясова (18+). «„Я люблю свою Родину вроде бы“ спел однажды этот человек и его слова подхватила вся страна. Автор многочисленных хитовых саундтреков к фильмам, частый гость телевизионных программ и радиоэфиров. Человек, который умеет писать просто и ёмко. Казалось бы, про себя, а получается, что про всех», — утверждает анонс.

В баре «Ельцин» 3 февраля DJ Егор Новаковский представит микс и электронной музыки конца 1990-х и начала 2000-х (18+). В «Месте силы» в этот вечер дуэт Gu Aka Mole сыграет хиты русского рока на гитаре и аккордеоне (18+). В «Баре Советов» 2 февраля привыкший ставить house в Санкт-Петербурге DJ Dimitry Ferents возьмется за synthwave, rock, funk & pop, потому что в Калининграде, как уже говорилось, трудно обойтись без Depeche Mode (18+). В воскресенье, 4 февраля, в «Баре Советов» гостей будут веселить комики из творческого объединения «Не такие» (18+).

В пятницу, 2 февраля, над шутками «Не таких» можно будет посмеяться на Money Mic (18+) в «Планете», где комики будут бороться за главный приз — 5000 рублей. Ребята из Калининградского стендап-клуба расскажут свои лучшие шутки 2 февраля в Deli Meal (18+), а 4 февраля устроят открытый микрофон в баре LMF на проспекте Мира (18+).





В Драмтеатре в эти выходные сплошь комедии: «Требуется лжец» (16+) и «Три супруги совершенства» (16+) в постановке Михаила Салеса, а также непотопляемый «Номер 13» (16+), который идет на калининградской сцене с самого начала нулевых. В Музыкальном театре 2 февраля — «Вечер с мюзиклом» (6+). Актеры исполнят песни из спектаклей сегодняшнего репертуара — «Любовь в стиле джаз», «Великий Гэтсби», «Алые паруса», «Бременские музыканты», «Мэри Поппинс», «Робин Гуд», «Винил» и др.

Литературный театр 4 февраля в 16:00 сыграет рок-фантазию по мотивам судьбы и творчества Николая Заболоцкого «Меркнут знаки зодиака» (12+) Показ пройдет в музыкальном колледже им. Рахманинова. Факты биографии, письма, воспоминания поэта свели в единую историю, а для стихов Заболоцкого (например, о «зачатке мозгов в теле картошки» или покойниках, «стройно пляшущих кекуок») придумали музыку.

В «Доме китобоя» продолжает эссе и стихи другого поэта — Иосифа Бродского — облачили в форму спектакля-променада «Открытка из города К.» (16+). Недавно переехавший из Сибири в Калининград драматург Сергей Самойленко попытался взглянуть глазами поэта, командированного сюда в 1960-х, и нашел рифмы в его настоящем и прошлом, этике и эстетике Бродского и Канта, балтийских болотах и венецианских каналах.

В Музее изобразительных искусств на прошлой неделе открылся фестиваль книжной графики и иллюстрации «Гофман — наш современник» (0+). На выставке можно увидеть интерпретации художниками Олегом Яхниным, Мариной Вахлялиной, Сергеем Гавриловым, а также иллюстрации Выставка дает широкую ретроспективу истории иллюстрирования Гофмана в России и Европе с 1840-х по 2000-е годы. В галерее современного искусства «Артгарт» на Шиллера, 3 — финальные дни выставки «Нерв» (12+), участники которой рассуждают на тему того, что заставляет художников двигаться вперёд и творить. «Есть несколько причин, почему мы решили продлить выставочный проект „Нерв“ и сделать его частичную реэкспозицию. Во-первых, после открытия выставки многие художники сообщили, что им тоже интересна тема и они хотели бы поразмышлять о ней. Во-вторых, в первой версии выставки представлены в основном привычные, традиционные техники — живопись, графика, скульптура. В этом ряду не хватало фотографии, видеоарта и других современных медиумов», — поясняла куратор Александра Константинова. Выставка будет работать до 9 января.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград