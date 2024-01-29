В кинотеатре «Заря» расскажут о снятом в Калининграде и Кенигсберге кино

В кинотеатре «Заря» 4 февраля в 14:00 пройдет лекция «Уральский киносказ: история Свердловской киностудии» (16+). Ее представит киновед Госфильмофонда Александра Устюжанина в рамках «Эха Московского международного фестиваля архивных фильмов» (16+). Вход на лекцию свободный, но необходимо зарегистрироваться онлайн.

«Александра расскажет об истории студии, ее самых заметных фильмах, о судьбах работавших на ней режиссеров. Особый акцент будет сделан на документальном кино, прославившем студию в 1960-80-е годы. Кроме того, в лекцию будет включен небольшой рассказ об истории и современных задачах Госфильмофонда России: как хранится кинематографическое наследие страны, как реставрируются пленочные фильмы, как обрабатывается фонд, как совершаются архивные находки», — отмечается в анонсе.

Также специально для калининградских зрителей Александра Устюжанина подготовит небольшой обзор имеющихся в фонде фильмовых материалов о Калининграде. «Я собираюсь рассказать о хронике, в которой засняты Калининградская область и Кенигсберг, то есть советской и немного немецкой. Из советских документальных фильмов можно выделить „Для тех, кто любит кино“ о кинотехникуме в городе Советске в 70-е годы. Судя по всему, одно из основных образовательных заведений по подготовке технических кинопрокатных специалистов в СССР. Из немецкой хроники, наверное, довоенный видовой фильм „Кенигсберг“, сохранивший город в том виде, каким он уже давно не существует, — пояснила Александра Устюжанина. — Игрового кино в Калининграде снимали довольно много. Наверное, можно остановиться на таких картинах, как „Трое в лодке“ (0+), где Калининградская область загримирована под английские графства, „Жена керосинщика“ (18+) — фильм Александра Кайдановского на излете Перестройки, „Верность“ (18+) [Нигины] Сайфуллаевой — современный фильм, действие которого происходит в Калининграде».

Также в рамках публичной программы «Эха Московского международного фестиваля архивных фильмов» 3 февраля в 14:00 в кинотеатре «Заря» пройдет лекция «Поезд в раннем кино: от „Прибытия“ до „Ограбления“» (12+) об образе поезда в кинематографе. С подробной кинопрограммой фестиваля можно ознакомиться в материале «Нового Калининграда».