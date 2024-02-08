Внутри метаморфоз: как провести выходные с 9 по 11 февраля в Калининграде

Ближайшие выходные в Калининграде довольно точно иллюстрируют мем с вымышленным диалогом с мамой, которая не хочет идти в «Макдоналдс», потому что «у нас есть еда дома». Вместо групп «Аквариум» и «Би-2» — трибьют-концерт в «Янтарь-холле», вместо «Короля и шута» — симулякр в местном баре, вместо собравшего миллиард в кинопрокате «Мастера и Маргариты» — спектакль на сцене Драмтеатра с актером в ростовой кукле кота Бегемота. О многообещающих и не очень событиях — в традиционном гайде «Нового Калининграда».

В «Янтарь-холле» 9 февраля выступит группа «Танцы минус» (12+) под руководством бессменного фронтмена Вячеслава Петкуна. 10 февраля Imperialis Orchestra (12+) сыграет на светлогорской сцене песни, которые, по мнению коллектива, входят в «золотой фонд русского рока». Обещают музыку Виктора Цоя, «Би-2», «Машины времени», «Арии», «Сплина», ДДТ, «Ленинграда», «Аквариума», Земфиры и др.

В клубе «Склад» в эту пятницу — большой концерт «Шляпной бороды» с программой «Легенды русского и мирового рока» (18+).



В клубе Ravelin 9 февраля устроят вечеринку True Spirit of Ravelin (18+). За пультом — 960, Nickfame, Agama, Serj и SerBer77 c minimal, tech и techno. 10 февраля за minimal и house в стенах из красного кирпича будут отвечать Deft b2b Morrou, Slowly, Yboi и Valter (18+).

В «Ельцине» 9 февраля решили отметить День бармена и День Боба Марли (18+). По такому случаю Selector Duppy поставит ска и рэгги. 10 февраля Smolique, Y.Flava, Pasifik и Supaisky постараются понравиться любителям британской электронной музыки на вечеринке Garage (18+). В «Месте силы» 10 февраля одни из самых главных фанатов «Короля и шута» в Калининграде — Вика Серебрякова и Артем Чурилов — сыграют песни любимой группы (18+).

В «Баре Советов» 9 февраля — отборный нью-вейв от DJ Morrison (18+) для всех скучающих по Nick Cave, Cure, Devendra Banhart, Smiths и Markscheider Kuns. 10 февраля прозаик Кирилл Зуб и поэт Александр Дубровский прочитают эссе, рассказы и стихи о жизни внутри метаморфоз (18+). «Однажды февраль поставил все с ног на голову: слова, мысли, чувства. С тех пор так вниз головой и живем. Боремся с повышенным кровяным давлением. Пудрим пунцовые щеки. Пишем перевернутые тексты, путая смыслы и заглавные буквы», — описывают они нашу жизнь и грядущий вечер субботы. Завершат выходные в баре на проспекте Мира токсично-юмористическим шоу «Самый тупой комик» (18+), в котором тупить не только не запрещается, но и поощряется.

Калининградский стендап-клуб 11 февраля проведет открытый микрофон для опытных комиков и дебютантов (18+) в клубе LMF.





В балтийском филиале Пушкинского музея (бывш. БФ ГЦСИ) 9 февраля пройдет встреча с мультидисциплинарным художником Александром Вожичем (12+). Он работает в формате видео, перформанса, инсталляции, саунд-арта, а также с графикой и скульптурой. В своем творчестве переосмысляет образы привычной действительности, создавая для них новую визуальную интерпретацию.

В «Доме китобоя» на этой неделе открылась выставка документальной фотографии «Свидетели Атлантиды: группа ТРИВА» (16+). «„ТРИВА“ — первая в СССР официально зарегистрированная творческая группа фотографов, существовавшая при Кузнецком металлургическом комбинате (Новокузнецк) в конце 70-х — начале 80-х годов и запрещённая партийным руководством города за „очернительство“», — поясняется в анонсе. Название творческого объединения означает имена её участников — Владимира Воробьева (1941–2011), Владимира Соколаева (1952-2016) и Александра Трофимова (1948). «Это очень российская история. Очень нестоличная, провинциальная. Три молодых талантливых человека в конце 70-х чёрт знает в какой дыре занимаются искусством, переоткрывают уже открытое, изобретают велосипед, который ездит лучше, чем заводские образцы. Они даже отправляют свои снимки на World Press Photo! И эти шедевры лежат в архивах до наших дней», — отмечает один из кураторов проекта в Калининграде Сергей Самойленко. Вход на выставку свободный.

В Кафедральном соборе 9 февраля «Вечер камерной музыки» (12+) в компании Елены Толкачёва (скрипка), Александра Перевощикова (тенор), Анны Ушаковой (фортепиано), Юлии Васильковой (сопрано), Виктории Бобковой (меццо-сопрано), Павла Добронравова (труба) и Анны Ивановой (виолончель). Музыканты исполнят музыку Шуберта, Брамса, Массне, Чайковского и Рахманинова. 10 февраля в соборе на острове Канта можно будет услышать орган в музыке скандинавских, прибалтийских и других европейских композиторов на концерте «Через тернии к звездам» (12+).

В филармонии 10 февраля тоже решили исполнить «Мировые шедевры на органе» (12+). «Талантливая органистка, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк всегда предлагает слушателям интересную и хорошо продуманную программу вечера, которая как никакая другая способна подчеркнуть достоинства музыкального голоса „короля инструментов“, — уверяет анонс. — В этот вечер вы услышите в ее исполнении переложения популярных сочинений классической музыки для органа: Генделя, Мендельсона, Грига, Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова».





В Евангелическо-лютеранской церкви на проспекте Мира органист Евгений Авраменко и флейтистка Ксения Авраменко 10 февраля исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эммануила Баха, Георга Фридриха Генделя, Георга Филиппа Телемана, короля Пруссии Фридриха II Великого на концерте «Жемчужины барокко» (6+). Как отмечают музыковеды, Фридрих увлекался музыкой с молодых лет, раздражая упорными занятиями на флейте своего воинствующего отца — короля Фридриха-Вильгельма.

В Драмтеатре снова не обошлось без комедий положений. В пятницу, 9 февраля, здесь снова сыграют «Пижаму на шестерых» (16+) про мечту о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены. Надеемся, обойдется хотя бы без анекдотов про тёщу. 10 февраля на сцене переосмысленная классика — спектакль Groza (12+) по мотивам «Грозы» Александра Островского. Фотообои с березовой рощей вместо лесов города Калинова, диодная гроза взамен раскатов грома и мыльная пена взамен темных вод Волги прилагаются. 11 февраля спектакль «Мастер и Маргарита» (16+) на сцене Драмтеатра будет соревноваться с одноименным фильмом Михаила Локшина, собравшим уже более миллиарда рублей в кинопрокате.

В Музыкальном театре в ближайшую пятницу — комикс-опера «Волшебная флейта» (6+). В отличие от классической полномасштабной оперы Моцарта в ней прозвучат только самые популярные арии и ансамбли. В субботу, 10 февраля, труппа представит мюзикл «Великий Гэтсби» (16+) по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Сам театр называет постановку «феерией, овеянной золотой пылью эпохи джаза и сухого закона».