Не следуй за белым кроликом: где и как отдохнуть калининградцам с 29 по 31 марта

Первые шаги Анненкирхе в Калининграде, французские пьесы в немецкой пивоварне, зачатки общественного огорода, рок на аккордеоне и проводы Валерия Леонтьева на пенсию и кроличья нора, из которой нет выхода, — «Афиша Нового Калининграда» снова перечисляет классные способы провести выходные.

Анненкирхе приходит в Калининград. Та самая лютеранская церковь из Санкт-Петербурга, знаменитая своими выгоревшими интерьерами. Команда храма хочет запустить выставочное пространство в одном из корпусов бывшей пивоварни «Понарт». На площади в 2000 квадратных метров планируют проводить выставки, концерты, лекции, варить спешелти кофе и торговать «фирменным христианским мерчем». Ну а пока что «Хранители руин» устраивают субботник на месте будущей галереи (12+). 30 марта в 10:00 волонтеры будут очищать помещения от строительного мусора и готовить их к ремонту. Если хотите принять участие, не забудьте зарегистрироваться.

А ещё на «Понарте» в эти выходные прочитают современные французские пьесы. Сделают это участники независимого театрального объединения <НРЗБ>. Они представят тексты «Папа», «Мама» и «Сын» в рамках проекта French Press при поддержке Французского института в России. Читки пройдут 31 марта в 15:00, 17:00 и 19:00 (16+) соответственно. Пьеса «Папа» рассказывает, как семья справляется с ситуацией, когда один из её старших членов теряет память, оставаясь при этом физически активным. «Мама» посвящена невозможности порой отделить созависимость от любви, «Сын» — тому, как даже самые близкие родители не могут предотвратить необратимые поступки детей. «Это камерные семейные остро-психологические пьесы, ставшие трилогией, где трудно отличить реальное от воображаемого», — уверяет анонс.

В арт-пространстве «Барн» на Каштановой аллее, 1А начинают готовить общественный огород к сборке грядок. 30 марта в 14:00 здесь проведут уборку (6+), присоединиться к которой могут все желающие (а потом абсолютно бесплатно можно будет сажать растения). «Уберем мусор и сухостой, поперемещаем будущие инфраструктурные объекты, после попьем чай с пирогом, обсудим планы проекта и насладимся новой выставкой „Лес-Сад“», — рассказывают о планах на субботу организаторы. К слову, экспозиция «Лес-Сад» (6+) открылась здесь на прошлой неделе. Задумка такая: художникам из разных городов России и зарубежья предложили подумать о феноменах леса и сада, столкнуть их или, напротив, объединить. Результатом рассуждений и стал этот проект. Кстати, 31 марта в 18:00 куратор Александра Константинова проведет по выставке экскурсию (6+), расскажет об общей концепции и о том, как по-разному можно интерпретировать понятия леса и сада.

«Балтика» сыграет с футбольным клубом из Нижнего Новгорода «Пари НН» на стадионе «Ростех Арена». Матч пройдет 30 марта в 16:30 (0+) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. В первом круге команды уже встречались, и матч завершился безголевой ничьей. После возобновления чемпионата «Балтика» продолжает борьбу за место в РПЛ, набрав одно очко в двух матчах. «Пари НН» закрепились в середине таблице, благодаря четырем заработанным очкам. Встречу обещают провести при усиленных мерах безопасности из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле».





В клубе «Склад» 30 марта в 19:00 ждут группу «saypink!» (12+), регулярно попадающую в списки вроде «десять концертов, на которые должен попасть каждый уважающий себя зумер». Музыканты играют бодрый микс из рока, попа, хауса, панка и хип-хопа. В общем, всего понемногу.

В обновленный «Бастион» 29 марта в 20:00 нагрянут Gu Aka Mole (18+). Артём Чурилов и Сергей Кравченко исполнят хиты русского рока на гитаре и аккордеоне. В сет-листе — «Ленинград», «Король и шут», «Алиса», «Сектор Газа», «Кино», «Сплин», «Звери», Lumen и др. 30 марта в 20:00 в клубе на Дзержинского, 31В Арсений Мышьяк (18+) сыграет авторские песни и каверы в технике фингерстайл. В 22:00 здесь начнется Hip-Hop & Rock Party (18+) с фристайлом и рисованием граффити, «где можно будет «подставить под баллон свою одежду и запомнить эту вечеринку надолго». 31 марта в 20:00 в «Бастионе» отметят 25-летие фильма «Матрица» (18+) вечеринкой The Matrix Tribute Live Show (18+). За музыку из культовой трилогии отвечать будут Raphael Délacroix, Иван Халеев, DJ Roman Undertaker и DJ Mr.Rost.

В «Ельцине» 29 марта в 22:00 — «рок-огонёк»: DJ GoodWin (18+) отобрал всё самое любопытное из новорожденного pop rock и metal core. 30 марта в 19:00 в баре на Гаражной наконец-то состоится дебютный перформанс группы «Гибель сада» (18+). Это русскоязычный сайд-проект blind seagull, предпочитающий пост-панк и дарквейв. В соседней «Форме» 29 марта в 20:00 свои любимые треки будут ставить участники «Нормхора» (18+). 30 марта в 21:00 за пультом окажется DJ Пенс (18+) с «уместным и несложным джазом всех эпох, минимумом наворотов и максимумом хитов».

В «Месте силы» 30 марта в 20:00 Инна Тимофеева, Lex Senechka и ребята из группы Solidno (18+) будут петь Blink-182, Oasis, Green Day, ну а далее по плану — танцы под сет от DJ Morrison.

В «Баре Советов» 29 марта в 22:00 устроят вечеринку в пайетках (18+). Именно так здесь решили поздравить Элтона Джона с прошедшим днем рождения и проводить на пенсию Валерия Леонтьева. Просят соблюсти дресс-код в духе «одинокого бродяги любви»: стразы, пайетки, леопарды, колготки в сетку. Вездесущий DJ Morrison обещает поставить всё самое лучшее из глэм-рока. 30 марта в 19:30 здесь проведут очередной открытый микрофон (18+), к которому всё ещё можно присоединиться в качестве зрителя или музыканта. Завершат выходные в «Баре Советов» стендапом от творческого объединения «Не такие» (18+) — юмор по воскресеньям уже вошел в список традиционных ценностей заведения на проспекте Мира, 118. 31 марта в 20:00 комики выступят в благотворительных целях — все собранные средства обещают направить на специальный счёт благотворительного фонда «Красный крест» для помощи пострадавшим и близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Калининградский стендап-клуб устроит открытый микрофон (18+) 31 марта в 20:00 в рюмочной «Космодром». Проверять свои шутки будут как опытные, так и дебютанты.





В «Янтарь-холле» 29 марта в 19:00 — концерт Вани Дмитренко (6+). Даже если его имя вам ни о чем не говорит, вы наверняка слышали песню «Венера-Юпитер», от которой трудно было сбежать в 2021 году. 30 марта в 19:00 и 31 марта в 18:00 на сцену светлогорского театра эстрады выйдут Therr Maitz (12+) — группа, которая смогла доказать, что в борьбе за любовь массового зрителя не стоит бояться экспериментов.

В Кафедральном соборе 29 марта в 19:00 — концерт «С нами Бах» (6+). Трио-сонату соль мажор для двух флейт и органа исполнят «Золотая флейта России» Ирина Стачинская, дипломант международного конкурса Ксения Авраменко и титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко. 31 марта в 18:00 на острове Канта — «Музыкальное приношение» (6+): мультиинструменталист Александр Князев исполнит органные и виолончельные произведения Баха.

В филармонии 29 марта в 18:30 выступит квартет саксофонов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова (6+), а 30 марта в 17:00 хоровой коллектив «Контраст» и ансамбль «Артефакт» Московского городского педагогического университета представят программу «Я люблю, когда шумят березы» (6+).

В Драмтеатре 29 марта в 19:00 представят свою версию «Пролетая над гнездом кукушки» (16+) Кена Кизи. Режиссер Евгений Маленчев уверяет, что использовал некоторые моменты из сценария культового фильма Милоша Формана разве что в качестве оммажа. «Форман для нас интересный собеседник, но мы ищем собственное понимание романа, — говорит постановщик. — Самое принципиальное отличие книги от фильма — главный герой. Для Формана центральной фигурой был Макмерфи в исполнении Джека Николсона, а роман Кизи — это воспоминания Вождя, поток его сознания. Действие на сцене будет развиваться в двух временах. В настоящем, где главным и единственным героем будет Вождь, который вырвался на свободу из сумасшедшего дома, и в прошлом, где основным конфликтом будет борьба между неуправляемым пациентом Макмерфи и методичной медсестрой Рэтчед. Спектакль не будет повтором фильма. Для нас важно рассказать знакомую и любимую многими историю заново».

30 марта в 18:00 на сцены местной драмы — «Вишневый сад» (12+) в постановке Михаила Салеса. «Опять наступают беспокойные времена, и опять мнительной российской интеллигенцией овладевают панические настроения: последние дни настают, свободу отбирают, сад продан и вырублен под корень, жизнь прошла, словно и не жили... Комедия в трагическом интерьере. Как это по-русски», — вздыхает анонс.

Ни одни выходные в театре не обходятся без комедий положений, поэтому 31 марта в 18:00 ждите «Примадонн» от Михаила Салеса (16+). Умирающая старуха-миллионерша, переодетые в женщин мужчины, перья, веера и парики прилагаются.





В Музыкальном театре тоже и свои оммажи кино, и свои травести — 29 марта в 19:00 здесь сыграют «Любовь в стиле джаз» (16+). Нетрудно догадаться, что это музыкальная комедия по мотивам «В джазе только девушки» Билли Уайлдера (12+). «Наше шоу-ревю, поставленное по мотивам знаменитого фильма — это элегантные костюмы, рискованные погони, дорогие сигары, яркие зажигательные танцы и, конечно, его величество Джаз, — и все это на фоне расцвета эпохи сухого закона и красочной жизни американских мафиози», — рассказывают о спектакле его создатели. 30 и 31 марта в 17:00 на сцене бывшего Дворца культуры рыбаков покажу семейный мюзикл «Бременские музыканты» (6+). Конечно, с музыкой Геннадия Гладкова и стихами Юрия Энтина.

«Третий этаж» на этих выходных порадует своим долгоиграющим хитом — притчей «Сестры» (12+) по произведению Армена Зурабова.

Театральная лаборатория «Акт Опус» 30 марта в 20:00 проведет читку пьесы Марии Огневой «За белым кроликом» (18+). Этот текст написан на основе реального случая убийства двух девушек. «Драматург была знакома с одной из жертв той страшной трагедии — пьеса стала для нее попыткой справиться с травмой, выбраться из паутины страха и вечных вопросов „А что, если бы?“. Те девушки, севшие в машину к незнакомцу, везли с дачи кролика в клетке. Он и стал персонажем, который позволил рассказать о случившихся событиях в условном, фантазийном ключе, — говорится в анонсе. — Подруги превратились в двух девочек Алис, а вместо попутки они прыгнули в ту самую кроличью нору, из которой нет выхода».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград