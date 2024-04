Приносите свои травмы: главные события выходных с 12 по 14 апреля

Шутки, помогающие построить детский хоспис, номинированный на «Золотую маску» философский стендап, немножко дзен-панка, музыка из «Криминального чтива» и спектакль, больше похожий на сеанс коллективной психотерапии, — рассказываем, как провести выходные с 12 по 14 апреля в Калининграде.

Местные комики решили помочь собрать деньги на детский хоспис, строительством которого занимается благотворительный фонд «Верю в чудо». А именно 13 апреля в 20:00 творческое объединение «Не такие» устроит большой концерт (18+) в пространстве Fabrik на Каштановой аллее, 1А. Стоимость билетов — 500 рублей (оплата на входе), но можно пожертвовать любую дополнительную сумму. Собранные средства направят на нужды хосписа на улице Донского. Зрителям необходимо забронировать места на концерт с помощью телеграм-бота. Помимо шуток обещают фудтрак со вкусной и свежей едой, музыкальное сопровождение от DJ Morrison и DJ Flava и файер-шоу.

В баре «Место силы» 14 апреля в 19:00 покажут спектакль «Лес. Ангелина» (18+), номинированный в прошлом году на «Золотую маску» в категории «Эксперимент». Это что-то вроде философского стендапа от девушки из посёлка городского типа. Актриса Ангелина Засенцева разбирает на атомы своё имя, родословную и географию перемещений по России. «Встреча Ангелины с самой собой, ставшая фактурой спектакля, — настоящее исследование, выполняемое актрисой с научной скрупулезностью», — писала о постановке критик это Александрина Шаклеева. Стоимость билетов — 700 рублей.

Комик и основатель лейбла и бара Standup Patriki Леонид Кулаков выступит в кинотеатре «Каро» 14 апреля в 18:00 (18+). «На протяжении всей своей карьеры был активным участником всевозможных комедийных проектов. Сегодня, Кулаков — это андеграунд комик, не приемлющий рамки, и более недоступен для зрителей на ТВ», — убеждает нас анонс.

В зоопарке 14 апреля в 11:00 биолог Василий Пажетнов расскажет о своем опыте спасения маленьких медведей, которым остаются сиротами после сезона охоты (12+). Его семья занимается спасением медвежат в Тверской области почти 30 лет. С 1995 года Пажетновы выходили и вернули в природу 306 животных. В работе семья Пажетновых использует методику, которая позволяет предотвратить привыкание медвежат к человеку, сохранить страх перед ним и, соответственно, «дать молодым животным шанс прожить настоящую медвежью жизнь». Вход на лекцию свободный, но надо зарегистрироваться.

В Калининградском планетарии им. Бесселя в торговом центре «Гиант» отметят День космонавтики 12 апреля в 18:00 (6+). Астрофотограф Валерий Сыткин выступит с лекцией о пришельцах, метеоритах, их поисках и разновидностях и покажет свои работы. Каждые полчаса в планетарии будут показывать полнокупольные фильмы о космосе. Вход свободный.





Коллектив «Мураками» (12+), не стесняющийся называть себя «одной из самых ярких рок-групп страны», отметит свое 13-летие на Вагонке 13 апреля в 19:00. Музыканты считают, что «за годы как хорошее вино становятся вкуснее и интереснее».

В «Ялте» ожидаются более насыщенные выходные. 12 апреля в 20:00 в клубе выступят московские панки «План Ломоносова» (18+) с фронтменом Александром Ильиным, сыгравшим Семёна Лобанова в телесериале «Интерны» (16+). 13 апреля в 20:00 группа La Scala (18+) отпразднует 10-летие выходом сборника сборника лучшего за всю карьеру и громким концертом. 14 апреля в 19:00 на сцену выйдет хип-хоп-исполнитель Антоха МС (18+), выступление которого в свое время ждали на фестивале «Калининград Сити Джаз», но так и не дождались.

«Склад» не обойдет вниманием День космонавтики и устроит 12 апреля в 18:00 шумный трибьют-концерт (18+) в его честь. Песни «Кино», «Агаты Кристи», «Сплина», «Наутилуса Помпилиуса», «Смысловых галлюцинаций, Depeche Mode, Eurythmics, Tears For Fears, Pink Floyd можно будет услышать в исполнении New Version и Amonbeat (музыканты обещают поделиться и собственным творчеством).

13 апреля в 20:00 в «Складе» выступят «Скворцы Степанова» (18+), называющие свою музыку дзен-панком. Название у гастрольного тура не по-панковски убаюкиващее — «Все будет хорошо».

В «Бастионе» на Дзержинского 12 апреля в 20:00 ждут Alex Carlin Band (18+) из США c авторской программой и мировой классикой от AC/DC, Scorpions, Guns’n’Roses, Bon Jovi, The Beatles, Pink Floyd и Nirvana. Обещают больше четырех часов рока при поддержке «Сухарев Бэнд» с задорным рок-н-роллом и кантри-панком.

13 апреля в 20:00 в «Бастионе» устроят трибьют-концерт группы HIM (18+), а 14 апреля в 20:00 на сцену клуба поднимется Саша Растич из группы «7раса» (18+) и сыграет большой акустический концерт.





В «Ельцине» 12 апреля в 21:00 рекомендуют подготовиться к ломаным ритмам и динамичному груву — здесь устроят вечеринку под названием «Гэридж: первый космический» (18+). За пультом — Supaisky, Y.Flava, Smolique, Pasifik, Agama. 13 апреля в 22:00 в баре пройдет сет виниловых изданий петербургского лейбла Anchor Lights (18+) в сопровождении DJ Switchoff и участии Ильи Еремеева — директора и идеолога лейбла. Anchor Lights специализируется на выпуске исполнителей русскоязычной андерграундной сцены. В их каталоге — «Порез на собаке», «Птицу ЕМЪ», Ploho, «Деревянные киты», группы Арсения Морозова (Sonic Death, Padla Bear Outfit, «Арсений Креститель»), «Жарок», Tequilajazzz и др.

В «Форме» 12 апреля c 21:00 — итальянское диско, dark wave и electro (18+) от sbgtk и ruksby. В «Месте силы» 13 апреля в 19:00 обещают устроить разнос с новоиспеченной группой Best Before Dead, Nagual и Jetlag (18+) (rapcore/alternative rock/hardcore/crossover/nu metal).

В «Баре Советов» 12 апреля в 22:00 DJ Switchoff (18+) по случаю Дня космонавтики будет ставить песни, посвященные космосу, астронавтам и далеким путешествиям через тернии к звездам. 13 апреля в 22:00 его сменит DJ Morrison (18+) с саундтреками из любимых фильмов, а это «Криминальное чтиво» (18+) , «Карты, деньги, два ствола» 18+) , «Большой куш» 18+) , «Форрест Гамп» (12+) и многое другое.

В «Янтарь-холле» 12 апреля в 19:00 ждут выступления Otta-orchestra (6+) — инструментальной женской группы, исполняющей музыку «вне стиля и времени». В составе группы коллектива — скрипки, клавишные, барабаны, перкуссия, гитара, аккордеон, белорусские цимбалы, индийский ситар и китайская хулуси.

14 апреля в 19:00 на сцене светлогорского театра эстрады представят спектакль «Гамлет Story» (12+) с Сергеем Чонишвили, Алексеем Кравченко и Сергеем Шнырёвым в главных ролях. «Уже 400 с лишним лет каждое новое поколение воспринимает шекспировского героя по-своему, меряет своим лекалом. Но в каком бы новом обличье не возрождался к жизни новый Гамлет, он всегда готов платить высокую цену за возможность быть самим собой. Об этом — новый необычный спектакль режиссёра Натальи Семёновой „Гамлет Story“, в котором самым дерзким образом соединились тексты Уильяма Шекспира со стихами Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бахыта Кенжеева, Бориса Рыжего», — отмечается в анонсе.





В Кафедральном соборе 13 апреля в 12:00 пройдет субботник (6+), присоединиться к которому могут все желающие, а в 18:00 планируется концерт «Любовь святая» (6+). Участие в нем примут вокалистка Лариса Спиранова (сопрано) и органист Евгений Авраменко. В программе — «Аве Мария» в интерпретациях разных композиторов, «Аллилуйя» Генделя, ария из кантаты «Глория» Вивальди, «Симфоническая пьеса» Усандизага и другая — хорошо известная и редкая — музыка.

В филармонии 12 апреля в 19:00 прозвучит «Музыка кино» (6+), 13 апреля в 18:00 оркестр филармонии и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки Александр Папушев (скрипка), Максим Ли (фортепиано) и Лев Журавский (кларнет) выступят в составе «Музыкальной сборной России» (6+), 14 апреля органистка Мария Гаврилюк и детский хор музыкальной школы им. Гофмана представят программу «Весенняя симфония: хор и орган» (6+).

В Драматическом театре 12 апреля — гоголевские «Мертвые души» (12+) в пересказе драматурга Нины Садур и режиссера Вячеслава Виттиха, 13 апреля — вдохновленная Александром Островским комедия «Доходное место» (12+), 14 апреля — трагифарс «Зойкина квартира» (16+) по одноименной пьесе Михаила Булгакова.

В Музыкальном театре на этих выходных решили сосредоточиться на детских и семейных спектаклях: 12 апреля в 19:00 — «Алые паруса» (12+), 13 апреля в 11:00 — «Царевна лягушка» (6+), 14 апреля в 17:00 — мюзикл «Робин гуд» (12+).

Театральная лаборатория «Акт Опус» 14 апреля в 20:00 покажет «полудокументальный спектакль» с обнадеживающим названием «Хорошо бы после этого проснуться» (18+). Зрители становятся частью групповой терапии и самостоятельно решают, какие истории разыграют актеры. «Пять героев, десять историй, один психолог, которому, кажется, наплевать на своих пациентов. Впрочем, после спектакля вы сами сможете сказать так ли это на самом деле. Приносите свои травмы, будем разбираться вместе», — говорится в анонсе.

