Викинги, искусство и необычные плавсредства: афиша на выходные в Калининграде

В предстоящие выходные продолжаем фестивалить изо всех сил. На выбор: представить себя викингом и отправиться в поход на драккаре, наслаждаться современными инсталляциями и перформансами, участвовать в гонках на сапах, смастерить плавсредство из подручных материалов, танцевать под электронную музыку и хип-хоп или, в конце концов, разрисоваться аквагримом, смотреть фокусы и ловить мыльные пузыри. Сбежать от фестивалей можно на концерты звёзд, спектакли, лекции и мастер-классы. Подробности — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».



Пятница, 9 августа

В клубе Yalta пройдёт второй день рок-фестиваля «Давай, Кёниг» (18+). Он был организован буквально в считанные дни в связи с переносом дат K!nRock (12+) c 8-11 августа на 13-15 сентября. Лайн-ап пятницы: Москвитин, «Сублимация», «Жить», «Митотс», Dick Purple, NRCO, GDS Project, Perverts. Вход свободный.

В баре «Бастион» выступит «легенда анархо-рока» — группа «Монгол Шуудан» (16+). Коллектив обещает исполнить все свои хиты за 35-летнюю историю. В тот же вечер в «Бастионе» отпразднуют День Рождения Михаила Горшенёва (16+). Гостям гарантируют «полное погружение в неповторимую атмосферу песен «Король и Шут».

В клубе «Калининград Сити Джаз» ждут любителей поностальгировать под хиты 90-00-х. Такую возможность меломанам предоставит группа «Газеты пишут» (18+). В сет-листе концерта: «Иванушки», «Руки вверх», «Гости из будущего», Hi-Fi, Шура, Алёна Апина, «Тату», «Стрелки», «Краски», «Отпетые мошенники», «Ласковый май», Катя Лель, «Тотал», «Демо» и другие.





В клубе Fabrik пройдёт вечеринка с участием художника, дизайнера, диджея и музыкального продюсера Michael Dop (18+). Из Гданьска обещает приехать «эстет во всём, что он делает, творческий человек и гурманист в музыке» D.Andry. Компанию им составит Bella, которая «пропагандирует музыкальную культуру, несущую развитие и просвещение, играя то, во что сама верит, раскрывая страсть, драйв, потенциал души». На мероприятии действуют фейс-контроль и дресс-код.

В ресторане Major пройдёт стендап концерт творческого объединения «Не такие» (18+).

В светлогорском «Янтарь-Холле» покажут лирическую комедию «Любовь и голуби» (12+). «Количество известных лиц в спектакле просто „зашкаливает“: Ольга Прокофьева, Михаил Жигалов, Раиса Рязанова, Сергей Маховиков, Наталья Громушкина и многие-многие другие», — гласит анонс. В тот же день в «Янтарь-Холле» выступит джазовый ансамбль «Акцент» с концертом «Летняя пора» (6+).

Гостей Калининградской областной филармонии порадует «Его величество орган» (6+). В программе концерта произведения Вивальди, Фрескобальди, Баха, Вьерна, Дюпре и Далье.

С остановки «Рыбная деревня» вновь можно будет отправиться в «Путешествие налегке» на театральном трамвае (16+). Аудиоспектакль пройдёт и в другие дни.

«Не характерная, но всё ещё симфоническая пятница» запланирована в Кафедральном соборе (6+). Впервые в истории цикла Калининградский симфонический оркестр представит фрагменты знаменитых опер в ансамбле с солистами. В программе: Пуччини, Моцарт, Глинка, Дворжак, Чайковский, Верди, Оффенбах, Россини и Гуно.

В вейк-парке «Аистово» можно будет прослушать лекцию «Как заработать на своём таланте» (6+). Участникам предлагают совместно с художниками создать «уникальный мерч на основе детских рисунков, фотографий и других арт-объектов». «Приглашаем вас погрузиться в мир искусства и вдохновения под руководством куратора и эксперта по кастомизации Анны Пермяковой. Превратите вашу творческую идею в реальность вместе с нами — это будет встреча, которую вы запомните на всю жизнь», — гласит анонс. Там же пройдёт «Фестиваль необычных плавсредств» (12+). Участникам предстоит сделать лодку из бумаги, пластика, пенопласта и строительного мусора. Руководить процессом будет «легенда в мире оригами» Алексей Лев.





На городском пляже «Мечта» в микрорайоне Прибрежном состоится Фестиваль водно-спасательного спорта на открытой воде (0+). В программе: показательные выступления спасателей, разминка, метание конца Александрова, спасание на сап-доске, комбинированная эстафета, буксировка условного потерпевшего, гонки на байдарках и сапах, а также пляжная игра «Флаги».

На пешеходной части улицы Баранова 9-11 августа можно будет посетить выставку-ярмарку мастеров хенд-мейда «Балтийский вернисаж» (0+).

Суббота, 10 августа

В Зеленоградском районе, недалеко от посёлка Романово, стартует ежегодный двухдневный фестиваль викингов «Кауп» (6+). В программе: мастер-классы от ремесленников, средневековые игры, шествие и состязания викингов, штурм крепости, конное шоу, испытания средневекового оружия, выступления коллективов Triskelion, «Сфено», «Дамрава», Spiritual Seasons, а также огненное шоу. За дополнительную плату можно «совершить поход на драккаре Виндур, который является полной репликой судна эпохи викингов и был построен по средневековым технологиям».

На закрытии фестиваля «Давай, Кёниг» в клубе Yalta (18+) выступят Dжек, «Пик Фактор», «ZлыЕноты», «Беz Б», «Донэра», «Поэмы Дарвина», «В себе», «Последний Пионер» и «Эклипс».

На берегу Калининградского морского канала в Светлом пройдёт «Мото-Уха» (18+). Помимо ухи запланированы мотопробег, конкурсы и концерт с участием «Светловской филармонии», «Митотс», «Рок подразделения 2.2.7», New Version и AmonBeat.

В Светлогорске откроется V фестиваль современного искусства «Море внутри» (0+). «Прикоснись к настоящему искусству: скульптуры, инсталляции, перформансы, музыка и яркое красочное шоу от художников из разных городов России под открытым небом! Встречаемся в Светлогорске 10-11 августа в парке „Времена года“ у Театра эстрады „Янтарь холл“ и в Лиственничном парке», — приглашают организаторы.





Очередной опен-эйр от Home Creative Studio пройдёт в Астрономическом бастионе. На этот раз это фестиваль электронной и хип-хоп музыки Asteroid (16+). Гостям обещают «атмосферу оригинального европейского рейва» с «десятками лучших диджеев города на двух танцполах» и специальным гостем Pinq (в миру — Владислав Козицын — музыкальный исполнитель и дизайнер).

«Бастион» приглашает на совместный концерт группы Triskelion и школы ирландских танцев Iridan Academy (14+).

«Взрывная энергия, мощный вокал и качественное звучание» от группы «Громче» ждут гостей клуба «Калининград Сити Джаз» (18+). Без лишних подробностей коллектив обещает «лучшую музыку с планеты Земля».

В караоке-баре «Квартирник» выступят «Газеты пишут» с классикой русского рока (18+). Зарубежные рок-хиты в исполнении El Rodriguez будут слушать в баре Morrison (18+).

Вячеслав Бутусов и «Орден славы» представят программу «Nautilus Pompilius 40 лет» в «Янтарь-Холле» (6+). Поклонникам обещают не только легендарные хиты, но и редкие песни.

«Шедевры органной музыки» услышат посетители Калининградской областной филармонии (6+). В программе: органные и вокальные произведения Букстехуде, Баха, Франка и Регера.

В Калининградском драматическом театре состоится премьера комедии «Дикарь» Алехандро Касона (12+). «Это ода любви. Если мы будем любить себя, людей вокруг, жизнь — мы не будем воевать. Героя называют дикарём, а в результате выясняется, что у него душа гораздо шире», — рассказывает режиссер-постановщик спектакля народный артист России Михаил Салес. В башне «Врангель» вновь покажут уличный спектакль «НЕ КАНТовать» (12+). Его можно посмотреть и в другие дни.

Концерт «И свет во тьме светит...» (6+) анонсировал Кафедральный собор. На сцене — лауреаты международных конкурсов Дмитрий Колупаев (гобой) и Анна Юркова (орган).

В «Готика Холле» вновь покажут спектакль «Гамлет. Призрак» (6+).





В «Резиденции королей» должен выступить Гуф (напомним, без Слимуса). Организаторы обещают «двухчасовое захватывающее музыкальное путешествие в атмосферу драйва» от автора «Ориджинал Ба» и «Спонсора твоих проблем».

«Пять медийных людей города» приглашают калининградцев «болтать ни о чём с друзьями в тени яблонь, танцевать босыми ногами на траве, есть горячий хот-дог и запивать ароматным пуншем». «Владельцы, основатели и управляющие известных проектов, знающие индустрию развлечений вдоль и поперёк, уставшие от стандартов, голосующие за чистые эмоции» будут играть электронную музыку на дружеской вечеринке под открытым небом «Субботник» (18+). Место встречи — «Вело-ателье».

Любителей каллиграфии соберёт мастер-класс в вейк-парке «Аистово» (6+). Создать «уникальные вензеля нашего времени» также можно будет в воскресенье. В той же локации пройдёт фестиваль «Электролето» (12+). Любителей электронной музыки ждут «зажигательные треки от крутых диджеев».

На острове Канта состоится V Фитнес-битва в номинации «Лучшая фитнес-команда 4+4» (0+). Участниками станут команды юношей и девушек в возрастных категориях: 16-25 лет и 25+ лет. Их ждут командные упражнения фитнеса: приседания, отжимания, пресс, планка. Также в программе: игры на знакомство, фотосессия с маскотами, тренировка по зумбе и различным направлениям фитнеса, конкурс болельщиков.

Воскресенье, 11 августа

На крыше «Зари» пройдёт перенесённая с 28 июля вечеринка «Voskresnik» (18+). «Впервые на „Воскреснике“ Kid Plastic — диско-пропагандист, сооснователь группировки PitchMeDown и вечеринок „ЭвриБоди“. Игорь говорит, что будет играть диско эдиты, нью-диско, дип-хаус и хаус 90-х, в общем, микс обещает быть многогранным», — рассказывают организаторы.

«Калининград Сити Джаз» соберёт любителей юмора на выступление «Калининградского Stand up клуба» (18+). Ведущий — Шер Халиков.

«Первый масштабный музыкально-поэтический концерт „Миры“, где вы познакомитесь с творческими мирами семи калининградских авторов» ждёт гостей «Янтарь-Холла» (12+). В числе участников поэты Екатерина Золотых, Александра Гиллярова, Полюшка, Мария Жданова, Анна Вернер, Velvet. Sunrise и Роман Усачёв, а также музыканты Алина Грибова (фортепиано), Софья Каминская (скрипка), Никита Комиссаров (гитара) и Виталий Ожогин (гитара). В тот же день в «Янтарь-Холле» выступит Лолита (12+).

Музыку времён Людовика XIV предлагают послушать в Кафедральном соборе. Концерт «Галантное барокко: музыканты короля-солнца» (6+) представит лауреат международных конкурсов Екатерина Дмитриева (орган).

В кинотеатре «Заря» покажут шедевр Хаяо Миядзаки, получивший «Оскар» за лучшую анимацию, — «Мальчик и птица» (18+).





В Калининградском областном историко-художественном музее ожидается концерт джаз-ансамбля «Акцент» «В компании Дэйва Брубека» (6+).

Для гостей вейк-парка «Аистово» готовят представление «Нейрографика по Кандинскому» (12+) с Ольгой Швыдкой-Валери — тренером по айкидо, хореографом, танцором, стилистом, специалистом нейрографики. Там же пройдёт фестиваль боди-арта (12+).

В парке аттракционов «Юность» ждут гостей на фестивале «ЮноФест» (6+). Организаторы обещают игровую программу, шоу иллюзиониста и мыльных пузырей, мастер-классы, шариковый бар, аквагрим для всех желающих, а также выступление группы «Мысли Вслух».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»