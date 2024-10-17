Дни Эрмитажа и литературы, грибной фестиваль и «Гламур»: афиша на выходные

Фрагмент гравюры Андō Хиросигэ «Мост Яцуми. Лист 45» из серии «Сто знаменитых видов Эдо». Из коллекции Государственного Эрмитажа
Фрагмент гравюры Андō Хиросигэ «Мост Яцуми. Лист 45» из серии «Сто знаменитых видов Эдо». Из коллекции Государственного Эрмитажа

Дни Эрмитажа в Музее искусств, форум «Дни литературы» в библиотеках Калининграда, выставка художников из Санкт-Петербурга «Семейные ценности» в Музее янтаря, грибной фестиваль на Куршской косе и большой сольный концерт авторов хита «Гламур» NKEEEI, UNIQE и Artem Shilovets в клубе «Yalta» — в традиционном обзоре афиши «Нового Калининграда» рассказываем, как провести предстоящие выходные интересно и с пользой.

В Музее изобразительных искусств стартуют дни Государственного Эрмитажа (0+). Музей представит выставку японской гравюры укиё-э. «Это направление в изобразительном искусстве, в основе философии которого — стремление ухватить все радости жизни, пока они не исчезли или сама жизнь не подошла к концу», — объясняют организаторы. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает: «Японская гравюра, которую мы представляем сегодня — одна из жемчужин нашей коллекции, прекрасный источник как наслаждения, так и знаний о японском художественном и общественном менталитете».

18-20 октября в рамках «Дней литературы» в библиотеках Калининграда пройдут конференции и творческие встречи. «Дни литературы» — это литературный фестиваль, традиция которого насчитывает полтора десятка лет и обычно проводится в Калининградской области во второй половине октября. Ежегодно в рамках этого проекта проходят мероприятия, которые способны удовлетворить разнообразные литературные вкусы.

18 октября в 12:00 в детской библиотеке им. Ю.Н.Иванова пройдет встреча с калининградским поэтом Александром Малышевым (12+), в 16:00 в ЦГБ им. Чехова проведут читательскую встречу по роману Олега Глушкина «Королевская гора» (12+), а в библиотеке им. Снегова в 17:00 — литературные чтения (12+). 19 октября в 14:00 в библиотеке им. Леонова организуют литературный вечер «Военные мотивы в поэзии Лермонтова» (12+), встреча с поэтами из Москвы пройдет в ЦГБ им.А.П.Чехова в 17:00. В детской библиотеке им. Иванова 20 октября в 12:00 начнется литературная беседа с участием литератора Екатериной Юдиной (6+), а в 16:00 20 октября в библиотеке им. Леонова презентуют книгу Вячеслава Карпенко (18+).

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Музей янтаря 18 октября приглашает на открытие выставки авторского ювелирного искусства художников из Санкт-Петербурга «Семейные ценности» (0+). В экспозиции представят работы четырех семей петербургских художников-ювелиров: Натальи и Татьяны Тарасовых, Геннадия, Натальи и Дениса Быковых, Веры, Владимира и Оксаны Наумовых, Анны Терещенковой и Олега Тихомирова. Куратором выставки выступила известный российский искусствовед, интерьерный и ювелирный критик Наталья Корогодова. Посетить выставку «Семейные ценности» можно в Музее янтаря до 1 декабря.

В пятницу, 18 октября в 19:00, в «Янтарь-холле» прозвучат «Голоса Градского» — праздничный концерт к 75-летию знаменитого артиста (6+). «Участники телепроекта „Голос“, солисты музыкального театра Александра Градского, лауреаты и финалисты многочисленных конкурсов и частые гости на международных фестивалях в Европе и просто „любимчики“ маэстро представят лучшее, что они „впитали“ в себя за долгие годы работы под эгидой великого Градского», — обещают организаторы. После концерта у зрителей партера и вип-партера будет возможность сделать фотографию с артистами на фоне экрана «Голоса Градского».

В клубе «Склад» 18 октября в 20:00 начнется вечеринка электронно-живой музыки — от винтажного даба до современной смеси электроники с живыми голосами и инструментами (18+). Вечеринку устраивает вдохновленный появлением исполнителей и любителей даб-музыки Регги—Анклав. Цена билета — 500 рублей.

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Дискотеку «Rock Party» проведут в «Вагонке» 19 октября в 23:00 (18+). В анонсе обещают лучшие зарубежные и русские рок-хиты всю ночь. Танцпол «будут разрывать те, кто знает, что такое настоящий рок»: Dj Alex Strokes и Dj Haldej. А 20 октября в 17:00, здесь же, в рамках первого сольного тура на сцене появится Молодой Платон, российский рэп-исполнитель.

На Куршской косе в субботу, 19 октября в 10:00, стартует грибной фестиваль (0+). «Грибной фестиваль на Куршской косе — это не про еду», — утверждают организаторы. Фестиваль начнется на парковке экологической тропы «Королевский бор» в 10:00. Присоединиться можно также в 12:00 в Визит-центре на 14,7 км косы. В рамках фестиваля проведут экскурсию на экотропе «Королевский бор» с элементами квеста, научный лекторий, викторину, творческие мастер-классы, а также представят экспериментальную лабораторию. Вход свободный.

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В Калининградском областном музыкальном театре 19 октября в 11:00 покажут музыкальную сказку для детей «Остров сокровищ» (6+), режиссером-постановщиком которой является Валерий Бухарин. «В трактире „Веселый Роджер“, расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Его зовут Билли Бонс. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира Джима Хокинса следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге...», — раскрывают сюжет в анонсе. Отмечают, что в спектакле используется сценический дым, поэтому при наличии аллергии стоит воздержаться от покупки билетов на 1–3 рядах.

Программу «Высокое барокко» (6+) исполнят в Кафедральном соборе 19 октября в 18:00. В рамках международного фестиваля органистов вместе с петербургским ансамблем VivaMuse титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко представит музыку барокко с виртуозными пассажами, контрастными переходами и звучанием множества инструментов, которые дадут ощущение торжественности и чувство красоты.

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В воскресенье, 20 октября в 12:00, в Калининградской областной филармонии им.Е.Ф.Светланова сыграют спектакль «Денискины рассказы» — музыкально-литературную композицию по рассказам В.Драгунского (0+). Организаторы убеждают: «Смешные истории Дениски Кораблева и его друга Мишки Слонова, рассказанные артистами филармонии, заставят смеяться и детей, и родителей, ведь любимые истории, как „Тайное становится явным“, „Главные реки Америки“, „Профессор кислых щей“ знакомы нам с самого детства». Музыка же Владимира Шаинского и Евгения Крылатова, в том числе знаменитая колыбельная, исполненная на органе, поможет лучше раскрыть образы героев.

С большим сольным концертом 20 октября в клубе «Yalta» появятся NKEEEI, UNIQE и Artem Shilovets — артисты, которые попали на вершину топ-чартов с хитом «Гламур» (16+). В анонсе настаивают, что круче того, чтобы снять трендовое видео под их трек, может быть одно — «оторваться под все хиты вживую и снять видео прямо на концерте». Концерт начнется в 20:00. 

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»

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