Дни Эрмитажа и литературы, грибной фестиваль и «Гламур»: афиша на выходные

Дни Эрмитажа в Музее искусств, форум «Дни литературы» в библиотеках Калининграда, выставка художников из Санкт-Петербурга «Семейные ценности» в Музее янтаря, грибной фестиваль на Куршской косе и большой сольный концерт авторов хита «Гламур» NKEEEI, UNIQE и Artem Shilovets в клубе «Yalta» — в традиционном обзоре афиши «Нового Калининграда» рассказываем, как провести предстоящие выходные интересно и с пользой.

В Музее изобразительных искусств стартуют дни Государственного Эрмитажа (0+). Музей представит выставку японской гравюры укиё-э. «Это направление в изобразительном искусстве, в основе философии которого — стремление ухватить все радости жизни, пока они не исчезли или сама жизнь не подошла к концу», — объясняют организаторы. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает: «Японская гравюра, которую мы представляем сегодня — одна из жемчужин нашей коллекции, прекрасный источник как наслаждения, так и знаний о японском художественном и общественном менталитете».

18-20 октября в рамках «Дней литературы» в библиотеках Калининграда пройдут конференции и творческие встречи. «Дни литературы» — это литературный фестиваль, традиция которого насчитывает полтора десятка лет и обычно проводится в Калининградской области во второй половине октября. Ежегодно в рамках этого проекта проходят мероприятия, которые способны удовлетворить разнообразные литературные вкусы.

18 октября в 12:00 в детской библиотеке им. Ю.Н.Иванова пройдет встреча с калининградским поэтом Александром Малышевым (12+), в 16:00 в ЦГБ им. Чехова проведут читательскую встречу по роману Олега Глушкина «Королевская гора» (12+), а в библиотеке им. Снегова в 17:00 — литературные чтения (12+). 19 октября в 14:00 в библиотеке им. Леонова организуют литературный вечер «Военные мотивы в поэзии Лермонтова» (12+), встреча с поэтами из Москвы пройдет в ЦГБ им.А.П.Чехова в 17:00. В детской библиотеке им. Иванова 20 октября в 12:00 начнется литературная беседа с участием литератора Екатериной Юдиной (6+), а в 16:00 20 октября в библиотеке им. Леонова презентуют книгу Вячеслава Карпенко (18+).





Музей янтаря 18 октября приглашает на открытие выставки авторского ювелирного искусства художников из Санкт-Петербурга «Семейные ценности» (0+). В экспозиции представят работы четырех семей петербургских художников-ювелиров: Натальи и Татьяны Тарасовых, Геннадия, Натальи и Дениса Быковых, Веры, Владимира и Оксаны Наумовых, Анны Терещенковой и Олега Тихомирова. Куратором выставки выступила известный российский искусствовед, интерьерный и ювелирный критик Наталья Корогодова. Посетить выставку «Семейные ценности» можно в Музее янтаря до 1 декабря.



В пятницу, 18 октября в 19:00, в «Янтарь-холле» прозвучат «Голоса Градского» — праздничный концерт к 75-летию знаменитого артиста (6+). «Участники телепроекта „Голос“, солисты музыкального театра Александра Градского, лауреаты и финалисты многочисленных конкурсов и частые гости на международных фестивалях в Европе и просто „любимчики“ маэстро представят лучшее, что они „впитали“ в себя за долгие годы работы под эгидой великого Градского», — обещают организаторы. После концерта у зрителей партера и вип-партера будет возможность сделать фотографию с артистами на фоне экрана «Голоса Градского».

В клубе «Склад» 18 октября в 20:00 начнется вечеринка электронно-живой музыки — от винтажного даба до современной смеси электроники с живыми голосами и инструментами (18+). Вечеринку устраивает вдохновленный появлением исполнителей и любителей даб-музыки Регги—Анклав. Цена билета — 500 рублей.





Дискотеку «Rock Party» проведут в «Вагонке» 19 октября в 23:00 (18+). В анонсе обещают лучшие зарубежные и русские рок-хиты всю ночь. Танцпол «будут разрывать те, кто знает, что такое настоящий рок»: Dj Alex Strokes и Dj Haldej. А 20 октября в 17:00, здесь же, в рамках первого сольного тура на сцене появится Молодой Платон, российский рэп-исполнитель.

На Куршской косе в субботу, 19 октября в 10:00, стартует грибной фестиваль (0+). «Грибной фестиваль на Куршской косе — это не про еду», — утверждают организаторы. Фестиваль начнется на парковке экологической тропы «Королевский бор» в 10:00. Присоединиться можно также в 12:00 в Визит-центре на 14,7 км косы. В рамках фестиваля проведут экскурсию на экотропе «Королевский бор» с элементами квеста, научный лекторий, викторину, творческие мастер-классы, а также представят экспериментальную лабораторию. Вход свободный.





В Калининградском областном музыкальном театре 19 октября в 11:00 покажут музыкальную сказку для детей «Остров сокровищ» (6+), режиссером-постановщиком которой является Валерий Бухарин. «В трактире „Веселый Роджер“, расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Его зовут Билли Бонс. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира Джима Хокинса следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге...», — раскрывают сюжет в анонсе. Отмечают, что в спектакле используется сценический дым, поэтому при наличии аллергии стоит воздержаться от покупки билетов на 1–3 рядах.

Программу «Высокое барокко» (6+) исполнят в Кафедральном соборе 19 октября в 18:00. В рамках международного фестиваля органистов вместе с петербургским ансамблем VivaMuse титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко представит музыку барокко с виртуозными пассажами, контрастными переходами и звучанием множества инструментов, которые дадут ощущение торжественности и чувство красоты.





В воскресенье, 20 октября в 12:00, в Калининградской областной филармонии им.Е.Ф.Светланова сыграют спектакль «Денискины рассказы» — музыкально-литературную композицию по рассказам В.Драгунского (0+). Организаторы убеждают: «Смешные истории Дениски Кораблева и его друга Мишки Слонова, рассказанные артистами филармонии, заставят смеяться и детей, и родителей, ведь любимые истории, как „Тайное становится явным“, „Главные реки Америки“, „Профессор кислых щей“ знакомы нам с самого детства». Музыка же Владимира Шаинского и Евгения Крылатова, в том числе знаменитая колыбельная, исполненная на органе, поможет лучше раскрыть образы героев.