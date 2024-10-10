Музей янтаря приглашает на выставку авторского ювелирного искусства

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Музей янтаря 18 октября приглашает в зал «Галерея» на открытие выставки авторского ювелирного искусства художников Санкт-Петербурга «Семейные ценности» (0+), сообщает пресс-служба музея. В экспозиции представлены работы четырех семей петербургских художников-ювелиров: Натальи и Татьяны Тарасовых, Геннадия, Натальи и Дениса Быковых, Веры, Владимира и Оксаны Наумовых, Анны Терещенковой и Олега Тихомирова.

Куратором выставки выступила известный российский искусствовед, интерьерный и ювелирный критик Наталья Корогодова. Идея экспозиции родилась у нее в наблюдениях за творчеством собственной сестры и размышлениях о взаимном влиянии людей, в результате которого рождается искусство.

«Феномен художественных семей — явление, неизменно привлекающее внимание как профессионалов самых различных специальностей — от искусствоведов до генетиков, так и благодарных зрителей, для которых семейные связи служат дополнительным источником интереса к работам художников», — отмечает Корогодова.

Посетить выставку «Семейные ценности» можно в Музее янтаря до 1 декабря.



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