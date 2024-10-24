Концерты «Арии», автоквест и бармен-шоу: афиша Калининграда на выходные

Концерты группы «Ария», Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов в кинотеатре «Заря», автоквест «Дозор» с миссиями в различных точках города, домашний матч «Балтики» с екатеринбургским «Уралом», бармен-шоу «Коктейльная вечеринка» в «Резиденции Королей» и концерт Алексея Чумакова во Дворце спорта «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, чем заняться в последние выходные октября.

На выходных у жителей Калининграда и туристов есть возможность посетить новую выставку «Волшебный мир сказок» (0+), которая откроется в Калининградском областном историко-художественном музее 24 октября в 16:00 и продлится до 30 ноября. В экспозиции будут представлены работы мастера по вышивке Раисы Кучко. «Каждое полотно Раисы Кучко — это не просто вышивка, а настоящая история, наполненная волшебством. Уникальные сочетания цветов и текстур погружают зрителя в атмосферу детских мечтаний и сказочных приключений», — рассказывают в музее.

В Кафедральном соборе 25 октября в 19:00 начнется, пишут организаторы, «главное музыкальное событие осени» — концерт ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, а также выступление лауреата X Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева — Мансура Юсупова (6+). В программе прозвучат Франсис Пуленк и Эдвард Элгар. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





В кинотеатре «Заря» с 24 по 27 октября пройдет Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов (18+). Откроет его 24 октября в 18:30 «Пиковая дама» режиссёра Фёдора Оцепа, снятая в 1937 году, в 20:30 начнут показ «Дела об убийстве Грейси Аллен». 26 октября в 15:00 представят «Капитанскую дочку» от 1947 года, в 17:30 — фильм «Призрачная повозка», а в 19:30 — «Неизбежный господин Дюбуа». В заключительный день, 27 октября с 13:00, начнут показы фильмов «Чёрный орёл», «Выстрел» и «Красавица и чудовище». Их представит главный искусствовед аналитического департамента Госфильмофонда России, куратор программы Андрей Икко.

25 октября в 22:00 стартует автоквест «Дозор» (18+), участников которого ждут динамичные задания, несложные шифровки, необычные агентские уровни и сравнительно легкий поиск кодов. Чтобы принять участие, необходимо собрать команду, зарегистрироваться, подать заявку и заполнить соглашение. Задача команды — это последовательное прохождение уровней и сбор кодов в различных точках города. Всего шесть миссий. Для прохождения квеста нужно иметь автомобиль, мобильный телефон с выходом в Интернет, зарядное устройство для гаджетов, фонарь, карту города, скачанную программу 2ГИС, средства от клещей, удобную одежду, блокнот, ручку и фотоаппарат (телефонного достаточно). Участие бесплатно, продолжительность квеста — около трёх часов. Предыгровой брифинг начнется в 21:00 на парковке у Дома Советов.





В клубе «Yalta» 25 и 26 октября в 20:00 пройдут концерты «Это рок!» группы «Ария» (12+). Основой программы этих шоу станут редко исполняемые композиции всех периодов, что позволит совершить экскурс в историю группы и полнее познакомиться с творческим багажом коллектива. Сцену оформят в лучших традициях жанра с использованием специально разработанных для этого тура конструкций, а для максимально полного погружения и создания атмосферы «живого концерта» шоу пройдет на клубной площадке без «сидячего» зала. Организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее, продажи будут останавливаться сразу по достижении разрешенной комфортной вместимости зала.

Вечером 26 октября в «Резиденции королей» на Невского, 10, обещают бармен-шоу «Коктейльная вечеринка» (18+). На вечеринке представят шоу-программу, поздравят именинников, проведут конкурсы и вручат подарки. Столики можно бронировать заранее, вход свободный.





В 18:00 26 октября на «Ростех Арене» в рамках 16 тура Первой лиги начнется домашний матч «Балтики» с екатеринбургским «Уралом». Сейчас «Балтика» идёт в лидерах чемпионата — положение команды изменилось после выездной победы над ярославским «Шинником» в матче 15 тура первенства. Все свои голы балтийцы в том матче забили в первом тайме.

Акустический концерт «Малиновый джем» (12+) в Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова 26 октября в 18:00 представит Ксения Каримова — калининградский поэт, автор и и исполнитель. Гости вечера услышат авторские песни и стихотворения Ксении, а также смогут задать интересующие вопросы. «Спелые красные ягоды, наполненные летним солнцем, самыми яркими впечатлениями и целебной живительной силой отправляются в кастрюли, а затем в банки, чтобы дождаться своего часа. А затем греют и радуют нас долгими холодными промозглыми вечерами. Свой концерт я готовлю по тому же рецепту, что и малиновый джем — отбираю для вас самые яркие, пронзительные, тёплые, светящиеся моменты своей жизни, зашифрованные в моих песнях и стихах», — рассказывает Каримова. Вход на концерт свободный.





На сцене Дворца спорта «Янтарный» 27 октября в 19:00 появится Алексей Чумаков с программой «Новое и лучшее» (6+). «Будет много танцев, неожиданных сюрпризов — все это точно заставит каждого подпевать вместе с Алексеем. И, конечно же, куда без хитов! На сцене прозвучат известные песни — «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», — обещают в анонсе.