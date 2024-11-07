Пресняков, дни рождения «Бастиона» и «Куршской косы»: афиша на выходные

Концерт Владимира Преснякова в «Янтарь-Холле», фестиваль осознанного потребления в «Понарте», выставка «Биохимический стимпанк» в историко-художественном музее, а также дни рождения арт-пространства «Бастион» и национального парка «Куршская коса» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие мероприятия можно посетить в выходные.

В пятницу, 8 ноября, в Музее янтаря откроется выставка работ из фондов и частных коллекций «Каждый из нас» (6+), посвященная изображению человека в янтаре — от неолита до наших дней. Её кураторы ставили перед собой задачу показать, как менялся взгляд на человека в процессе развития общества и смены эпох. «Художники на протяжении тысячелетий пытались осмыслить, действительно ли человек царь природы, образ и подобие Божие или всего лишь „двуногое животное без перьев“, очередное звено в бесконечной эволюционной цепочке», — рассказали в музее. Выставка будет работать до 8 декабря.

На выходных туристы и жители Калининграда могут посетить новую выставку «Биохимический стимпанк» (6+), которая откроется 7 ноября в 16:00 в Калининградской областном историко-художественном музее. Гости увидят картины и объемные композиции дизайнера и художника Юрия Трушкина в стиле стимпанк, выполненные с применением современных технологий и нестандартных материалов. Выставка будет открыта до 2 декабря.





В клубе «Вагонка» 8 ноября в 20:00 с большим трибьют-концертом «Ленинграда» выступит группа König Tribute Band (16+). «Вас ждёт большой двухчасовой сборник хитов группировки „Ленинград“ в неподражаемом исполнении König Tribute Band», — обещается в анонсе. До и после концерта включат «Ленинградатеку», состоящую из лучших хитов «Ленинграда» и русского рока.

9–10 ноября с 19:00 арт-пространство «Бастион» отпразднует свой первый день рождения (18+), где выступят самые разные коллективы Калининграда. На мероприятии обещают файер-шоу, а также подарки и сюрпризы по доброй традиции. «Поэтому позвольте поздравить вас, друзья! Поздравить вас с нашим днем рождения!» — приглашают организаторы.





В культурном квартале «Понарт» 9–10 ноября с 12:00 до 19:00 пройдет масштабный фестиваль осознанного потребления (0+). На фестивале представят зону маркетинга, зону гаражной распродажи, бьюти-зону — здесь будет возможность набить тату, сделать пирсинг, сменить имидж при помощи «волшебного» макияжа. Также организаторы обещают уголок Лас-Вегаса, где можно будет сыграть «быструю» свадьбу и получить love-контракт, зону сортировки и свопа, а также мастер-классы, лотерею и фудзону. Вход свободный, приходить можно с питомцем.

37-ю годовщину со дня образования отметит национальный парк «Куршская коса» 9 ноября (0+). Праздник начнется в 12:00 на территории Визит-центра. После торжественного открытия и поздравлений от партнёров в 12:30 начнется интерактивная программа в деревне эпохи викингов «Древняя Самбия» и в мини-судоверфи, будут проводиться бесплатные экскурсии по экспозиционным залам Визит-центра. С 13:30 до 14:30 на территории центра будут работать интерактивные площадки, а также экспериментальная лаборатория и заповедная игротека. Гости смогут принять участие в оформлении праздничной фотозоны, а в финале праздника в 15:00 попробовать угощение. Вход на мероприятие свободный.





В Калининградском музее изобразительных искусств 9 ноября в 15:30 пройдет скетчинг-экскурсия, в рамках которой вместе с педагогом Мариной Щетковой гости посетят постоянную экспозицию «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+). «Узнаем о художественной жизни региона за 300 лет и нарисуем понравившуюся скульптуру или фрагмент интерьера мягкими материалами — углём, сангиной или сепией. Ждём всех желающих независимо от уровня подготовки: материалы для творчества мы предоставляем, тонкости скетчинга поэтапно объясняем», — обещают организаторы.

В воскресенье, 10 ноября в 12:00, в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова покажут музыкальную сказку для детей по мотивам сказки братьев Гримм «Рапунцель» (6+). Зрители увидят музыкальные и танцевальные номера, все актеры будут петь «вживую» под аккомпанемент органа и рояля. Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова.