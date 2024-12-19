Балет, концерты и «Уральские пельмени»: афиша Калининграда на выходные

Балет «Щелкунчик» и новогоднее шоу «Уральские пельмени» на сцене «Янтарь-холла», концерты российских исполнителей Toxis на «Вагонке» и Lovv66 в «Ялте», фестиваль осознанного потребления в «Понарте», последнее представление джазовой музыки в пространстве «Катарсис» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, где и как провести предпоследние выходные уходящего года.

В пятницу, 20 декабря, в музее «Дом китобоя» пройдёт лекция историка советской архитектуры Константина Антипина «Дом Советов: архитектура модернизма и конструирование памяти» (12+). «Главный герой лекции — Дом Советов. Мы посмотрим на него в широком контексте советской архитектуры 1960–1980-х годов. Проанализируем принципы формирования центральных ансамблей крупных городов. Разберем, как разграничивались роли в определении облика отдельных зданий и архитектурных комплексов в целом между влиятельными союзными и небольшими региональными проектными институтами», — сказано в анонсе. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Начало лекции в 18:30.

В Калининградском историко-художественной музее 20 декабря в 17:00 состоится открытие выставки «Игра смыслов» (12+), посвящённой сказочнику, композитору и художнику Эрнсту Теодору Амадею Гофману. В рамках проекта представят более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, а также коллекцию из 78 Щелкунчиков из собрания Игоря Кирикова и фондов музея. Экспозиция будет доступна до 28 февраля 2025 года.

В «Янтарь-холле» 20 декабря в 19:00 начнётся новогоднее шоу «Уральские пельмени» (6+), где гости увидят уже знакомых артистов. «Концерт „Новогоднее“ — это тёплый семейный юмор, правильное настроение любимого зимнего праздника, миниатюры про Новый год, еще ни разу не выходившие в эфир, и новые сюжеты о любимых героях. Это праздник, который хочется подарить себе и своим близким. В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана», — приглашают организаторы.





В субботу, 21 декабря, в 13:00 в арт-пространстве «Янтарь-холла» для детей проведут увлекательный мастер-класс по росписи гипсовых новогодних лошадок (0+). Все материалы, включая гипсовые фигурки, краски и кисточки, будут предоставлены. Продолжительность — 1 час, детей младше 6 лет ждут в сопровождении родителей. А в 18:00 на сцене «Янтарь-холла» покажут балет «Щелкунчик» (6+) в исполнении «Русского балета». Художественный руководитель театра — народный артист СССР Вячеслав Гордеев, отметивший в 2024 году 50-летие творческой деятельности.

В культурном квартале «Понарт» 21–22 декабря состоится фестиваль осознанного потребления Garazhka New Year’s (0+). На мероприятии будут организованы: зона маркета (локальные бренды и хендмейд), зоны гаражной распродажи, сортировки и свопа, бьюти-зона — на фесте можно зайти в блестки бар за бесплатным волшебным макияжем. Также в программе бесплатные мастер-классы, лотерея и музыка. Вход свободный, фестиваль будет проходить с 12:00 до 19:00.

В Калининградском областном театре кукол 22 декабря представят «Новогодних сказок волшебство» (0+) — постановку режиссёра Д.Смагина и художника, заслуженного работника культуры РФ, Т.Борисова. «Наши зрители вместе с главным героем Аладдином отправятся на поиски волшебного ключика, потому как Фея Тьмы остановила ход времени часов, чтобы Новый год никогда не наступил, а планета Земля превратилась в царство Тьмы и Ночи. В поисках ключика наш герой путешествует из сказки в сказку, где встречается с любимыми персонажами мультфильмов. Преодолев все препятствия на своем пути, Аладдин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, героями сказок, зрителями весело встретят у Новогодней Елочки — 2025 год!» — говорится в анонсе. Цена билета — 500 рублей.





На «Вагонке» 22 декабря выступит российский рэпер Toxis, который отправился в «Out of love tour» (16+). Начало мероприятия в 18:00, артист выходит на сцену не ранее 20:00. «Мы советуем вам приходить в удобное для вас время, чтобы вы не стояли в очереди на входе и комфортно прошли на мероприятие», — рекомендуют организаторы.

Исполнитель Lovv66 в рамках третьего тура «SNIPER TOUR», приуроченного к релизу одноименного альбома, вновь посетит регионы России. 22 декабря в 18:00 с большим сольным концертом он появится в клубе «Ялта» (16+). В анонсе обещают полноформатное шоу и уникальную программу.





В «Бастионе» 22 декабря состоится Best Rock Party, где прозвучат хиты современного рока и клабшоу от коллективов «Юность» и «Сайленс» (18+). «Будет кач, будет движ, будет огонь! Зацени новые треки ребят и оторвись под любимые хиты!», — пишут в анонсе. Вход свободный.

В ДС «Янтарный» 22 декабря в рамках предварительного этапа 16-го тура женской Суперлиги по волейболу пройдёт матч между калининградским «Локомотивом» и «Заречье-Одинцово» из Московской области (6+). Матч начнётся в 18:00, перед стартом для гостей проведут «новогодние активности» с Дедом Морозом и Снегурочкой, рисование фан-плакатов, аквагрим, а также организуют акцию «Чудо с Локо» и фотостойку.