Музей янтаря впервые отметит День башни Дона

Музей янтаря впервые проведёт День башни Дона. Праздник отметят 2 августа. 6+

«Именно в этот день 170 лет назад прусский король Фридрих Вильгельм IV во время визита в Кёнигсберг присвоил новой городской оборонительной башне имя генерал-фельдмаршала графа Фридриха Карла цу Дона-Шлобиттен, — рассказали в Музее янтаря. — Кем был граф Дона? Чем он запомнился своим современникам и какую связь имел с Россией? Этими вопросами занимались наши музейные исследователи и обнаружили множество интересных фактов».

В программе Дня башни: авторская экскурсия «Код города. Точка сборки» (13:00) и экскурсии на смотровую площадку (12:00 и 14:00), лекция-презентация нового туристического маршрута «По следам графа цу Дона» (16:00), игровой маршрут для детей «По следам на кирпичах» (17:00). Бесплатно можно будет посетить внутренний дворик музея, где выступит музыкальный коллектив Naomi Jazz, а также принять участие в квесте «Видоискатель» на территории вала около музея. С подробным расписанием можно ознакомиться в телеграм-канале Музея янтаря.