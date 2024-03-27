Музей Мирового океана определился с форматом Дня селедки

Музей Мирового океана отметит День селедки 13 апреля экскурсиями и мастер-классами, сообщается на сайте учреждения.

«В Год семьи СРТ-129, НИС „Витязь“, Главный корпус, выставочный центр „Пакгауз“, Военно-морской центр музея представят программу для гостей всех возрастов, расскажут о развитии рыболовного промысла и открытиях в океане, представят самые интересные морские истории. „Fishкой“ программы станут мастер-классы для детей и взрослых от ведущих спортсменов-профессионалов Федерации рыболовного спорта — членов жюри Всероссийского фестиваля „Семейная рыбалка“, который инициирован Всероссийским обществом охраны природы», — отмечается в анонсе.

По словам сотрудников Музея Мирового океана, в этом году гастрономическая программа Дня селедки переместится в рестораны Калининграда и области. «С 5 по 12 апреля там пройдет Рыбная неделя, организованная совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. Музей Мирового океана вдохновляет шеф-поваров региона, которые предложат гостям ресторанов выбрать на обед или ужин рыбные блюда по оригинальным рецептам», — пояснили в ММО.

Ранее Музей Мирового океана решил отказаться от массовых гуляний в День селедки в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.«Конечно же, в каком-то другом формате праздник пройдет, но не в том, как обычно. Без огромного количества ресторанов на набережной и так далее», — рассказала президент музея Светлана Сивкова в эфире телеканала «Каскад». По ее словам, строители корпуса «Планета Океан» также просили не открывать ту часть набережной, где находится здание.

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