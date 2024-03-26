Музей Мирового океана решил отказаться от массовых гуляний в День селедки

В 2024 году День селедки в Калининграде планируется провести без массовых гуляний. Об этом сообщила в эфире телеканала «Каскад» президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова. По данным СМИ, такое решение принято в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Конечно же, в каком-то другом формате праздник пройдет, но не в том, как обычно. Без огромного количества ресторанов на набережной и так далее», — сказала Сивкова.

По ее словам, строители корпуса «Планета Океан» также просили не открывать ту часть набережной, где находится здание. «Мы привлечем, наверное, рестораны. С ними, как всегда, поговорим о рыбных блюдах. То есть мы предлагаем праздник во всем городе. Все, кто может участвовать, — участвуйте. И мы, конечно же, встретимся с ветеранами рыбной промышленности», — отметила президент Музея Мирового океана.