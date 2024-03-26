Музей Мирового океана решил отказаться от массовых гуляний в День селедки

Все новости по теме: Праздники

В 2024 году День селедки в Калининграде планируется провести без массовых гуляний. Об этом сообщила в эфире телеканала «Каскад» президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова. По данным СМИ, такое решение принято в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Конечно же, в каком-то другом формате праздник пройдет, но не в том, как обычно. Без огромного количества ресторанов на набережной и так далее», — сказала Сивкова.

По ее словам, строители корпуса «Планета Океан» также просили не открывать ту часть набережной, где находится здание. «Мы привлечем, наверное, рестораны. С ними, как всегда, поговорим о рыбных блюдах. То есть мы предлагаем праздник во всем городе. Все, кто может участвовать, — участвуйте. И мы, конечно же, встретимся с ветеранами рыбной промышленности», — отметила президент Музея Мирового океана.

Ранее в учреждении сообщали, что День селедки в 2024 году пройдет 13 апреля. На набережной планировали традиционно открыть рыбный рынок.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter