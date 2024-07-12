В Рыбачьем отметят День рыбака

В посёлке Рыбачьем в субботу, 13 июля, отметят День рыбака. Праздник пройдёт на территории, прилегающей к дому культуры, сообщили представители администрации Зеленоградского муниципального округа на странице в соцсети «ВКонтакте».



В программе: встреча Нептуна и его свиты, шествие колонны к ДК, концерт, футбольный матч, мастер-классы, конкурсы и дискотека. Всех желающих обещают угостить бесплатной ухой. Начало праздника — в 11 часов.