В Рыбачьем отметят День рыбака

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В посёлке Рыбачьем в субботу, 13 июля, отметят День рыбака. Праздник пройдёт на территории, прилегающей к дому культуры, сообщили представители администрации Зеленоградского муниципального округа на странице в соцсети «ВКонтакте».

В программе: встреча Нептуна и его свиты, шествие колонны к ДК, концерт, футбольный матч, мастер-классы, конкурсы и дискотека. Всех желающих обещают угостить бесплатной ухой. Начало праздника — в 11 часов.

Также День рыбака и День города в субботу отмечают в Пионерском. Для желающих принять участие в торжествах назначили дополнительный поезд.

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