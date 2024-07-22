Парад, концерт, кинопоказы: в Балтийске анонсировали программу Дня ВМФ

28 июля в Балтийске отметят День Военно-Морского флота (0+). Мероприятия запланированы на площади «Балтийской славы», в яхтенной гавани, в парке имени Головко, на стадионе «Балтиец» и в других локациях. Программу празднования опубликовали в соцсетях администрации Балтийского городского округа.



Площадь «Балтийской славы»:

8:40 — 9:30 — парад войск Балтийского флота,

10:00 — 17:00 — выставка вооружения, военной техники и кораблей,

12:00 — 12:20 — торжественная церемония чествования жителей города,

12:20 — 15:00 — концертная программа коллективов КМЦ и Калининграда, анимация для детей,

15:00 — 16:00 — концерт Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана.

Гавань Портово-рейдовой службы:

10:00 — 12:00 — театрализованное представление , водный военно-спортивный праздник.

Парк им. А. Головко (ул. Дубинина):

12:00 — 13:00 — концертная программа Дома детского творчества.

Площадка у ДОФа (ул. Красной Армии):

12:00 — 13:00 — концертная программа ДШИ им. И.С. Баха, мастер-класс «Прогулки по городу».

Стадион «Балтиец»:

12:00 — 14:00 — спортивные мероприятия для детей,

15:00 — 20:00 — батуты, развлекательная программа.

Сквер у библиотеки (ул. Сенявина, 12):

12:00 — 14:00 — литературно-игровая программа «Любимый город мой у моря».

Кинозал Культурно-молодёжного центра (ул. Ленинградская, 2):

16:00 — 20:00 — конопоказы фильма «В потоке трёх стихий» (стоимость — 100 рублей).

Генеральная репетиция водно-спортивного праздника состоится в пятницу, 26 июля, в 10:00. В этот день с 07:00 до 12:30 будет ограничено движение и запрещена стоянка автомобилей на улицах: Кронштадтская, Головко, Н.Кузнецова, Морской бульвар и территории морских причалов № 1,2,3, предупредили в администрации муниципалитета.

В День ВМФ, 28 июля, с 07:00 до 12:30 в целях безопасности будет запрещена стоянка автотранспорта и ограничено движение:

на пр-кте Ленина от ул. Садовая до ул. Красной Армии;

на ул. Красной Армии от примыкания с пр-ктом Ленина до границы Калининградского морского канала;

на ул. Кронштадтской, Морском бульваре, Головко и Кузнецова;

на территории морских причалов № 1,2, 3, за исключением пассажирского транспорта, движущегося по установленным маршрутам.

Поставить машину на этих улицах нельзя будет с 23:00 субботы, 27 июля. Все эвакуированные автомобили будут отвозить на вертолетную площадку.

На схеме обозначены дороги, разрешенные для движения, и возможные места парковки автомобилей.





В Балтийске было запланировано проведение пяти репетиций военно-морского парада ко Дню ВМФ. Три из них уже состоялись. Генеральная репетиция должна пройти 25 июля. Она начнётся в 9:30 и продлится около четырёх часов. Также репетиция должна пройти 24 июля. Резервный день — 26 июля. Паром из Балтийска на косу в эти дни будет ходить с задержками: рейсы в 10:00 и в 12:00 будут отменены, сообщал ранее оператор паромной переправы.

По изменённому расписанию 28 июля будут курсировать пригородные поезда сообщением Калининград — Балтийск.