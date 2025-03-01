Хороводы, кинопробы, лотерея: Калининградский зоопарк приглашает на Масленицу

Изображение из ТГ-канала Калининградского зоопарка
Изображение из ТГ-канала Калининградского зоопарка
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В воскресенье, 2 марта, в Калининградском зоопарке собираются проводить зиму и отметить Масленицу (0+). Праздник продлится с 12 до 16 часов. Вход по обычным входным билетам, абонементам и пригласительным. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

В программе праздника:

— Выступление фольклорных коллективов «Матица», «Берендейки»: песни, танцы, хороводы, игры, викторины.

— Беседка у здания администрации: беспроигрышная лотерея — собираем средства на подарки животным.

— Аллея вдоль вольера эму: «Студия Звезд» проводит кинопробы для детей.

— Площадка возле вольера слона: русские народные забавы — перетягивание каната, пилка дров на скорость, подъём гири, сгибание прутьев.

— Площадка между зданием администрации и фонтаном: викторина про Масленицу и традиции этого праздника (12.30-14.30).

— Дом птиц: 13.00–13.30/14.00–14.30/15.00–15.30 — мастер-класс по изготовлению миниатюрной Масленицы.

— Поляна напротив уличного вольера жирафов: «рыцарские бои» на мягких мечах, стрельба из лука, бои подушками.

  — Конференц-зал (здание администрации): мастер-классы по росписи ложек и матрёшек, имбирных пряников и фигурок в стиле «Хохлома»

 Также в течение всего праздника обещают «блины, горячие напитки, пряники, выпечку и другое угощение».

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