«Храброво» анонсировал «грандиозный праздник» в честь 80-летия аэропорта

5 октября в «Храброво» пройдет «незабываемое торжество», посвященное 80-летию аэропорта (0+). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Праздник начнется с 10 часов. Организаторы обещают насыщенную программу для всей семьи: интерактивные площадки — видеозону «Прогулки с Елизаветой Петровной», авиационную зону с дополненной реальностью, зону предсказаний; выступления творческих коллективов — группы «Громче», Ильи Хвостова с группой «Мысли вслух»; конкурсы и призы. Главным сюрпризом вечера станет концерт Валерия Сюткина, который начнется в 19 часов.

«Станьте частью этого события. Приходите всей семьёй, приводите друзей!» — приглашают организаторы.