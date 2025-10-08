Концерт, фотозона и каша: в Зеленоградске пройдёт День оранжевой тыквы

На площади «Роза ветров» в Зеленоградске в субботу, 11 октября, пройдёт День оранжевой тыквы (0+). В программе запланированы концерт, спортивные состязания, мастер-классы и дегустация тыквенной каши, сообщает администрация округа.

«Надеть оранжевое, сделать снимок в праздничной фотозоне и отведать тыквенной каши, — вот три вещи, которые обязательно нужно сделать в Зеленоградске в эту субботу! День оранжевой тыквы снова приходит в наш город. Самый яркий, самый щедрый, самый веселый, ставший уже традиционным. Праздник урожая стартует 11 октября в 13:00», — следует из анонса.

Посетителей ждет концертная программа с участием народных творческих коллективов, русские спортивные состязания, игры, викторины и тематические мастер-классы. Кроме того, жители и гости города могут попробовать тыквенную кашу «по старинному рецепту».

Ранее сообщалось, что в Зеленоградском округе 11 октября пройдёт «тыквенный кросс» (18+). Участники пробегут 30 км от лесного массива в Холмогоровке до Аллеи дружбы в Зеленоградске на городской праздник.