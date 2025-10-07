В Зеленоградском округе пройдёт «тыквенный кросс»

В Зеленоградском округе 11 октября пройдёт «тыквенный кросс» (18+). Участники пробегут 30 км от лесного массива в Холмогоровке до Аллеи дружбы в Зеленоградске. Об этом сообщают организаторы.

«„Тыквенный кросс“ — 30 км трейла к морю на городской праздник. Один из самых живописных маршрутов области: из города — к морю, через лесные массивы, старинные усадьбы и просёлочные дороги», — следует из анонса.

Сбор участников начнется в 10:00, а торжественное открытие забега — в 10:30. Массовый старт запланирован на 11:30. Для участия необходима регистрация.

