Новогоднюю ярмарку на острове Канта планируют открыть 25 декабря

Открытие новогодней ярмарки на острове Канта запланировано на 25 декабря (0+). Об этом ТАСС сообщили в администрации Калининграда.



Ярмарка станет основной площадкой для новогодних гуляний в Калининграде. Все локации выполнят в кинематографической стилистике.

«Парящие свечи из вселенной Роулинг, огромный бутерброд с вареньем, как в „Девчатах“, грабители, пытающиеся поймать Кевина — возможностей сделать отсылку будет достаточно», — сообщили изданию организаторы.

На ярмарке будут работать до 20 фудкортов и 15 сувенирных лавок. Планируются мастер-классы калининградских ремесленников. Ярмарка проработает до 11 января.