В Светлогорске анонсировали «самый масштабный» День Победы

В Светлогорском городском округе 9 мая пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (0+). Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Основные события развернутся на нескольких площадках округа. В 10:00 у мемориального комплекса в Светлогорске начнется торжественный митинг с возложением цветов, после чего в 10:20 в Лиственничном парке стартуют концерт «Вехи памяти и славы» и выставка «Оружие Победы». В 13:00 на площади у «Янтарь-холла» запланирован большой праздничный концерт «Была весна — весна Победы!», а в 21:00 у мемориального комплекса состоится реквием.

Отдельный блок мероприятий пройдет в поселке Приморье: в 11:00 здесь начнется концертная программа «Великая поступь Победы» с возложением цветов к памятнику погибшим. В Донском в 12:00 развернется программа «Маяк — хранитель истории» с церемонией, памятными акциями и концертом.

Накануне праздника, 6 мая, в округе также запланирован автопробег «Дорогами Победы», который пройдет по местам боевой и трудовой славы региона.

