Штурм Кёнигсберга, экопраздник и концерты: афиша Калининграда на выходные

Посвященные 80-й годовщине штурма Кёнигсберга мероприятия в музее «Форт № 5» и на форте № 1 «Штайн», концерт Xolidayboy и балет «Кармен» в «Янтарь-холле», секретный баттл в «Калининград Сити Джаз», экологический праздник на Куршской косе — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые яркие события предстоящих выходных.

В арт-пространстве «Ворота» в выходные для посещения доступна выставка «Юрий Селивёрстов. Калининградская фотография 2000/2015» (0+), которая открылась 2 апреля и продлится до 20 числа. Экспозиция организована совместно с Калининградским союзом фотохудожников. «На выставке освещаются основные этапы истории калининградской фотографии 2000/2015: фотоклуб, фотосеминары, фотобиеннале „Фотомания“ и создание арт-пространства „Ворота“», — сообщают организаторы.

В пятницу, 4 апреля, на сцену «Янтарь-холла» выйдет Xoliadayboy — российский музыкант, «который ломает стереотипы и создаёт новый уникальный звук» (18+). В анонсе обещают шоу, которое захватит с первой ноты и зарядит энергией, а также гарантируют «настоящий взрыв эмоций». Начало — в 20:00.

В клубе «Калининград Сити Джаз» 4 апреля гостей ждут два часа «мощных и тотально искренних хитов — настоящих блокбастеров двух ярчайших групп нашей эпохи» (18+). Предстоит секретный баттл — названия групп ещё не раскрыты, однако организаторы утверждают, что хиты узнаваемы с первых нот. Кроме концерта, будет представлен эксклюзивный диджей-сет от команды #Газетыпишут и розыгрыш футболки в память о баттле. Вход — с 20:00, начало — в 21:00.

4 апреля в 20:00 в «Ялте» начнётся концерт Джизуса (16+). Эксклюзивно для Калининграда организаторы добавили категорию билетов Meet&Greet, в которую входит встреча с артистом до концерта, а также выдача гостям плакатов с автографом.





В клубе «Склад» 4 апреля в 22:00 начнётся вечеринка (18+), на которой представят инсталляцию машин от команды JZX FAMILY, а также разыграют сертификат на тату. Гостей просят одеться красиво — в клубе будут работать фотографы.

5 апреля в клубе «Ялта» группа «Пилот» представит новую концертную программу «Пересекая магистрали страны» (18+). Важная часть новой программы — трансляция на экранах видеоряда с концептуальными сюжетами и художественными символами, которые отражают настроение и тему каждой композиции. Начало — в 19:00.

«Кармен» в исполнении национального балета Испании «Фламенко» с участием оперных солистов и симфонического оркестра Музыкального театра покажут 5 апреля в «Янтарь-холле» (6+). «Балет „Фламенко“ обращается к теме Кармен в своем новом проекте. Это новое воссоздание творчества великого композитора Бизе. Сотрудничество с признанными артистами Каталонской сцены фламенко Дюкенде и Монтсе Кортес расширяют творческий горизонт еще неизведанных направлений балета „Фламенко“», — говорится в анонсе. Начало — в 16:00, продолжительность составит 2 часа с антрактом.

В пространстве «Сигнал» 5 апреля в 18:00 откроется персональная выставка «Онтология напольных покрытий» (12+) калининградской художницы Евгении Балдиной, которая в работе использует яркие цвета и простые геометрические формы. Основная тема в творчестве — искажения человеческой памяти и формирование ложных воспоминаний. Вход свободный.

На Куршской косе на территории визит-центра 5 апреля с 11:00 до 15:00 пройдёт экологический праздник «Птичьи перезвоны» (6+), посвященный Международному дню птиц. Участников ждут научно-популярный лекторий «Грачи прилетели», интерактивная музыкально-танцевальная программа «Встреча весны» от вокального ансамбля «Белые росы» из Славского района, полёты над Куршской косой в VR-шлемах «С высоты птичьего полёта», мастер-классы по изготовлению экоигрушки-травянчика в виде совы и амулета «Ловец снов», а также детские развлечения. Кроме того, в программе запланированы наблюдения за птицами с пирса на заливе. Вход на мероприятие свободный.





5 апреля в Калининградском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Друг по имени Умка» (6+). «Северная сказка в одном действии по мотивам рассказа Юрия Яковлева. Спектакль повествует о трогательной дружбе белого медвежонка Умки и якутского мальчика, о восприятии Вселенной глазами детей, о появлении на небосклоне созвездий Большой и Малой медведицы, о северном сиянии и других чудесах света. Спектакль решен в этническом стиле с элементами декора народов Крайнего севера», — анонсируют организаторы.

Музыкально-сценическое представление «На дни оглядываясь эти...» (12+), посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнётся 5 апреля в 18:00 в Калининградской областной филармонии. В программе: стихи поэтов-фронтовиков, воспоминания участников штурма города и крепости Кёнигсберг, песни военных лет, а также сочинения для органа и фортепиано.





В воскресенье, 6 апреля, в «Янтарь-холле» состоится исторический стенд-ап Андрея Ковалёва «История Светлогорск-Калининград» (6+). «Это история города и людей в словах, рассказанная простым, понятным языком, в современных реалиях и с юмором. Андрей Ковалёв сделал то, что у него отлично получается — рассказал историю Калининграда весело и не вымученно, сохраняя фактуру: даты, имена и факты. О прошлом и настоящем, весело!», — говорится в анонсе. На этой же сцене в 17:00 представят спектакль «Дождливым вечером» (12+) — музыкальную балладу о войне и любви в исполнении студентов 3 курса РГИСИ мастерской заслуженного артиста России Ивана Благодёра.

В Музее «Форт № 5» 6 апреля с 11:00 до 15:15 пройдут мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг (0+). Планируется проведение митинга, возложение цветов к памятнику «Штурм», открытие выставки «Псы Гитлера», интерактивные площадки клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области, бесплатная экскурсия по Форту № 5 (необходимо приобрести только входной билет), а также военно-историческая реконструкция эпизода штурма крепости. В рамках мероприятия также планируется работа военно-полевого кафе «Медведь» и демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской операции в полевом кинотеатре.

На форте № 1 «Штайн» 6 апреля в 12:00 пройдёт военно-исторический фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (0+) с участием реконструкторов, которые для максимальной реалистичности обещают использовать холостые патроны и мощную пиротехнику. Планируются показ документального спектакля, сопровождаемого огнём артиллерии, пламенем, грохотом разрывов и мотоциклетным рёвом, а также различные интерактивные площадки и полевая кухня.