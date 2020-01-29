В Историко-художественном музее откроют выставку, посвященную истории Освенцима

Выставка «Мужество. Сопротивление. Спасение», посвящённая 75-летию освобождения Освенцима, откроется в Калининградском областном историко-художественном музее 31 января в 12 часов.
Проект подготовлен на основе документов, предоставленных Центральным архивом Министерства обороны России. По словам сотрудников музея, он рассказывает о нацистском режиме и освободительной миссии Красной Армии. «Фотографии, штабные донесения, воспоминания участников тех событий свидетельствуют о стойкости узников концлагерей, героизме наших солдат, признательности и благодарности польских граждан, с радостью встречавших советских воинов-освободителей, — рассказали в пресс-службе музея. — Выставка посвящена и судьбам некоторых заключенных нацистских концентрационных и трудовых лагерей на территории Восточной Пруссии (современной Калининградской области), Австрии, Польши, событиям, связанным с их спасением, участием местных жителей в освобождении узников».
Экспонаты являются частью коллекции музея. Выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.6+
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