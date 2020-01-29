В Историко-художественном музее откроют выставку, посвященную истории Освенцима

Фото — Wikimedia Commons CC0 1.0
Фото — Wikimedia Commons CC0 1.0

Выставка «Мужество. Сопротивление. Спасение», посвящённая 75-летию освобождения Освенцима, откроется в Калининградском областном историко-художественном музее 31 января в 12 часов.

Проект подготовлен на основе документов, предоставленных Центральным архивом Министерства обороны России. По словам сотрудников музея, он рассказывает о нацистском режиме и освободительной миссии Красной Армии. «Фотографии, штабные донесения, воспоминания участников тех событий свидетельствуют о стойкости узников концлагерей, героизме наших солдат, признательности и благодарности польских граждан, с радостью встречавших советских воинов-освободителей, — рассказали в пресс-службе музея. — Выставка посвящена и судьбам некоторых заключенных нацистских концентрационных и трудовых лагерей на территории Восточной Пруссии (современной Калининградской области), Австрии, Польши, событиям, связанным с их спасением, участием местных жителей в освобождении узников».

Экспонаты являются частью коллекции музея. Выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.6+


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии

prealoader
prealoader

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter