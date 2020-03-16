Бурятские шаманы попросили богов остановить коронавирус

Бурятские шаманы попросили богов остановить коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В облправительстве назвали количество школ и детсадов на «дистанционке»
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Бурятии шаманы во время обряда попросили богов остановить коронавирус. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя шаманской организации «Тэнгэри» Людмилу Андрианову.

«На обряде шаманы Бурятии попросили остановить коронавирус. Это была одна из просьб. Обряд в целом был направлен на всеобщее благополучие людей», — сказала она.

Представитель также отметила, что обряды о всеобщем благополучии проводятся регулярно. На настоящий момент в Бурятии случаев заболевания коронавирусом зафиксировано не было.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter