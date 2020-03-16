Бурятские шаманы попросили богов остановить коронавирус

В Бурятии шаманы во время обряда попросили богов остановить коронавирус. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя шаманской организации «Тэнгэри» Людмилу Андрианову.

«На обряде шаманы Бурятии попросили остановить коронавирус. Это была одна из просьб. Обряд в целом был направлен на всеобщее благополучие людей», — сказала она.

Представитель также отметила, что обряды о всеобщем благополучии проводятся регулярно. На настоящий момент в Бурятии случаев заболевания коронавирусом зафиксировано не было.