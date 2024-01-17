На «Ростех Арене» открывают арт-галерею

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

На «Ростех Арене» запускают галерею «Стадион». Ее открытие пройдет 20 января в 18:00 (0+).

«Первый проект галереи — „Вне равновесия“ — междисциплинарное событие, на которое кураторов вдохновило состояние, когда не удается найти баланс во всех смыслах этого слова. Вас ждет открытие двух фотопроектов, созданных в процессе Мастерской высотной съемки, прошедшей в 2023 году в рамках проекта „Ф/школа“ на территории стадиона, — отмечается в анонсе. — Настроение разбалансировки поддержат сэт современной импровизационной музыки от Данила Акимова и танцевальный перформанс от театральной лаборатории Act.Opus. Все желающие смогут поучаствовать в поэтической импровизации от рэп-исполнителя Russ El Ress. Завершится мероприятие фуршетом».

Как пояснили «Новому Калининграду», после выставку «Вне равновесия» можно будет посетить в рамках экскурсий по «Ростех Арене». Стоимость билетов на открытие — 198,4 руб. Приобрести их можно онлайн*.

*Организатор мероприятия: ГАУ КО «Стадион „Калининград“», ИНН/ОГРН 3906379070/1193926004821, Калининград, Солнечный бульвар, 25

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