На первую выставку в филиале Третьяковки хотят привезти Серова и Малевича

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроет выставка «Пять веков русского искусства» (6+). На ней представят около 300 экспонатов из собрания музея, сообщила директор филиала Камиля Байдильдина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Калининграде. Видео опубликовано на сайте Kremlin.

«Уже в этом году мы откроем целый культурный кластер. Помимо того, что здесь можно будет посмотреть выставки из собрания Третьяковской галереи, здесь можно будет послушать лекции, сходить в кино, почитать книги. То есть это будет абсолютно полное времяпрепровождение. Здесь можно действительно провести весь день», — сказала Байдильдина.

По ее словам, выставка «Пять веков русского искусства» откроется летом 2024 года. Она объединит произведения, созданные за 500 лет, — иконопись, авангард, работы современных художников и др. «На первую выставку мы привезем 300 произведений. Это очень большой масштаб, огромная выставка. И первые имена — Тропинин, Верещагин, Репин, Серов, Кандинский, Малевич», — сообщила директор местного филиала.

Камиля Байдильдина отметила, что выставки из собрания Третьяковской галереи планируется обновлять каждые девять-десять месяцев.

Ранее филиал Третьяковской галереи на Острове официально разрешили ввести в эксплуатацию. Местные власти заявляли, что открыть здание для посетителей планируют в первом квартале 2024 года.

Деловой портал Rugrad сообщал, что до того, как возглавить калининградский филиал Третьяковской галереи, Камиля Байдильдина работала заместителем генерального директора по развитию музея-заповедника «Царицыно». Также была соучредителем московского ООО «Центр поддержки социальных инициатив».