Филиал Третьяковской галереи на Острове официально ввели в эксплуатацию

Областное Министерство градостроительной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию Музейного комплекса — филиала Третьяковской галереи на Острове. Информация опубликована на сайте областного правительства.



Разрешение получил Фонд «Национальное культурное наследие», речь о 1 этапе строительства. Комплекс этажностью от 4 до 9 этажей и общей площадью 17,7 тысяч квадратных метров расположен на Парадной набережной, 3.

Искусство параллельного импорта: филиал Третьяковки хотят открыть в первом квартале 2024 года (фото)

На первом этаже филиала Третьяковской галереи размещается холл, зал для кинопоказов и лекций на 276 мест, парадная лестница, ступени которой могут служить зрительскими местами во время лекций, кафе, библиотека и др. В здании располагаются еще несколько мультимедийных залов со встроенной системой синхронного перевода, выставочные пространства и творческие мастерские — гончарная, живописная, реставрационная. К филиалу Третьяковской галереи примыкает территория площадью 16,7 тысяч квадратных метров. В общей сложности на ней планируют высадить 38 тысяч растений.