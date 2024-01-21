Филиал Третьяковской галереи на Острове официально ввели в эксплуатацию

Филиал Третьяковской галереи на Острове официально ввели в эксплуатацию
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Музейный квартал

Областное Министерство градостроительной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию Музейного комплекса — филиала Третьяковской галереи на Острове. Информация опубликована на сайте областного правительства.

Разрешение получил Фонд «Национальное культурное наследие», речь о 1 этапе строительства. Комплекс этажностью от 4 до 9 этажей и общей площадью 17,7 тысяч квадратных метров расположен на Парадной набережной, 3.

Искусство параллельного импорта: филиал Третьяковки хотят открыть в первом квартале 2024 года (фото)

На первом этаже филиала Третьяковской галереи размещается холл, зал для кинопоказов и лекций на 276 мест, парадная лестница, ступени которой могут служить зрительскими местами во время лекций, кафе, библиотека и др. В здании располагаются еще несколько мультимедийных залов со встроенной системой синхронного перевода, выставочные пространства и творческие мастерские — гончарная, живописная, реставрационная. К филиалу Третьяковской галереи примыкает территория площадью 16,7 тысяч квадратных метров. В общей сложности на ней планируют высадить 38 тысяч растений.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter