В Краснолесье открывают выставку в честь железной дороги в Роминтской пуще (фото)

В Виштынецком эколого-краеведческом музее (поселок Краснолесье Нестеровского района) 1 мая открывается выставка, приуроченная к возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения на линии Нестеров — Краснолесье. Об этом сообщили в своей официальной группе «ВКонтакте» представители музея.



Выставка, как обещают ее организаторы, будет рассказывать об истории возникновения железнодорожной сети в районе Роминтской пущи, о россиянах, впервые приехавших на поезде в Восточную Пруссию.

«Также будут представлены экспонаты из частных коллекций и Виштынецкого экомузея: железнодорожные модели подвижного состава тех лет, рельсы с исторической маркировкой и многое другое», — сообщает группа музея.

Фото предоставлено Александром Медведевым

1 мая вход на выставку свободный. Срок окончания работы экспозиции организаторами пока не определен.

Одним из коллекционеров, принявших участие в выставке, стал калининградец Александр Медведев, который с 2010 года вынашивает планы по созданию музея, посвященного железной дороге. Непосредственно о музее в Краснолесье Медведев задумался в 2012 году.

«Музей планировал посвятить путешествиям и жизни на границе (по крайней мере, первый этаж собирался отвести под такую экспозицию), — рассказал Медведев „Новому Калининграду“. — Хочу в музее объяснять, как раньше оформлялся билет, как визу получали, как „плавала“ граница. В одной из комнат вокзала (там, где был зал ожидания третьего класса) я хотел воссоздать купе. Там же планировал установить проектор, чтобы показывать фильмы, рассказывающие о железной дороге и о писателях, проезжавших из России в Европу через эту территорию (например, о Достоевском и Салтыкове-Щедрине)». 0+

На данный момент в Краснолесье готовятся реконструировать старинный вокзал. Зданием должен заняться инвестор (одним из них выступает Александр Медведев), однако проект собирается выбрать муниципалитет.

