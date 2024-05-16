«Кружевница» и современники Пушкина: в Калининграде открывается выставка русской живописи (фото)

В Калининградском музее изобразительных искусств 17 мая открывается выставка «Пушкинская эпоха в произведениях Василия Тропинина и художников его времени» (0+). Посетители увидят около 100 предметов живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из коллекции Музея Василия Тропинина в Москве.

В частности, на выставке представлены семнадцать картин кисти «патриарха русской живописи», лучшего московского портретиста Василия Тропинина, в том числе его прославленное полотно «Кружевница». Также в составе выставки — картины Ореста Кипренского, Петра Соколова, Александра Брюллова, Владимира Гау и других художников. «Важную часть экспозиции составляют жанровые картины и пейзажи, но большая часть отведена портретам современников Александра Сергеевича Пушкина», — сообщили в музее.

Одной из первых полотна российских живописцев увидела фотокорреспондент Юлия Власова, которая побывала на монтаже выставки в Музее изобразительных искусств.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

