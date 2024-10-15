Выставку «О безумстве мужчин и коварстве женщин» продлили до ноября

Фото: Музей изобразительных искусств
Фото: Музей изобразительных искусств
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Выставку «О безумстве мужчин и коварстве женщин» (16+) в Музее изобразительных искусств продлили до 4 ноября. Кроме того, каждый будний день в 17:00 заведующая научно-просветительским отделом Лада Сыроватко будет проводить бесплатные экскурсии при условии покупки билета на экспозицию, сообщает пресс-служба музея.

«На выставке представлены шедевры западноевропейской гравюры от Средневековья до эпохи рококо из нашей коллекции. Её название заимствовано из популярного в средневековой и возрожденческой Северной Европе цикла поучительных сюжетов, основанных на античной мифологии, Библии и апокрифах. В них женщина зачастую рассматривается как прельстительное и грешное создание, которое приводит мужчину к гибели или в лучшем случае осмеянию и бесчестью», — следует из анонса.

На выставке действует Пушкинская карта.


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