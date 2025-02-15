«Открытый космос»: в Музее янтаря открывается выставка об изучении Вселенной

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В Музея янтаря 21 февраля откроется выставка ювелирных и камнерезных изделий с янтарем «Открытый космос» (12+), приуроченная к 60-летию выхода в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова. Представленные экспонаты вдохновлены исследованием Вселенной, сообщает пресс-служба музея.

«Многие из них [экспонатов] отражают внешнюю красоту видимых и описанных космических объектов. Так, художники Калининградского янтарного комбината и в массовой продукции, и в своих авторских ювелирных изделиях использовали образы звездного неба: гарнитур Роланда Бениславского „Космос“, выполненный в 1979 году, зрительно напоминает парад планет, окруженных концентрическими кольцами», — рассказали в музее. Во многих работах мастера того периода обращались к рисунку камня, и, обыгрывая его, иллюстрировали красоту небесных явлений. К примеру, Валентин Адельфинский в своем гарнитуре «Лунный свет» 1982 года использовал пейзажный янтарь, чтобы изобразить полную Луну, свет которой отражается от водной ряби.

Помимо произведений декоративно-прикладного творчества, на выставке будут представлены описания важнейших космических явлений и объектов, выполненные кураторами выставки, а также научным сотрудником ИЗМИРАН и участником Астрономического сообщества БФУ им. Канта Павлом Васильевым.

«Красота янтаря, которая отражает красоту космоса, всегда будет соединять художников-янтарщиков и космическую тему, особенно в Калининграде, где вырос и учился первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза — Алексей Архипович Леонов», — подчеркивают кураторы выставки.

Выставка будет работать до 13 апреля.

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