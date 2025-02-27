В Музее янтаря открывается выставка «Где с волнами ветры спорят» (фото)

Изображение: пресс-служба Музея янтаря
Изображение: пресс-служба Музея янтаря
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В Музее янтаря 28 февраля в 16:00 открывается выставка «Где с волнами ветры спорят» (12+), приуроченная ко Дню охраны Балтийского моря. Экспозиция демонстрирует неразрывную связь между устным народным творчеством и изобразительным искусством на протяжении сотен лет, сообщает пресс-служба музея.

«Балтийское море... Седое, холодное, не слишком ласковое на вид, оно всё-таки как ни одно другое в мире щедро и дружелюбно. Его называют „колыбелью янтаря“, ведь только его волны выносят на берег чудесный теплый камень, вот уже тысячи лет покоряющий человека своей исключительной красотой. Нет людей, равнодушных к этому самоцвету, что и сейчас дарится как символ дружбы и искренних пожеланий счастья. Не одного мастера, художника вдохновил он на создание прекрасных, ни с чем не сравнимых изделий», — следует из анонса.

Экспозиция посвящена 18 легендам Балтики, которые также рассказывают о происхождении янтаря. «Предания, в сюжете которых море играет главную роль, присутствуют в фольклоре различных народов — куршей, скандинавов, славян, пруссов, древних греков, — пишет пресс-служба. — Советские художники, работающие с янтарем, начиная с момента создания Янтарного комбината, вдохновлялись темой легенд и создавали авторские произведение, иллюстрирующие самые известные сюжеты — о любви Юрате и Каститиса, Неринге, Королеве ужей Эгле, волшебном камне Алатыре».

На выставке будут представлены камнерезные и ювелирные изделия из фондов музея. Экспозицию также дополнят современные работы калининградских художников и студентов Калининградского Колледжа предпринимательства — панно и модели кораблей.

Выставка будет работать до 27 апреля. Действует программа «Пушкинская карта».


Фото: пресс-служба Музея янтаря

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