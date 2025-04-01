В подвале замка Тапиау оборудуют экспозицию, посвящённую «ужасам Средневековья»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В замке Тапиау готовятся к монтажу экспозиции, посвящённой ужасам Средневековья. О том, что часть её будет посвящена заморенному голодом епископу Замландскому Дитриху фон Кубе, «Новому Калининграду» сообщил научный консультант проекта Альберт Адылов.

«Иммерсивная экспозиция появится в подвалах под несохранившимся южным флигелем замка Тапиау, где епископ скончался в 1474 году, — пояснил Адылов. — Для создания атмосферы ужасов (она будет создана техническими средствами) завозится специальное оборудование».

«Будет не по себе, как нам обещают, — добавил соинвестор проекта, бизнесмен Алексей Павликов. — Посетители испытают на себе все заготовленные мистические штучки. Получается, первая часть интерактивной выставки у нас почти готова — она на третьем этаже главного здания, а в подвале будет её продолжение, что-то вроде музея-квеста».

Точные сроки открытия интерактивного музея пока не известны, однако, как уверяет Альберт Адылов, подрядчик обещает успеть всё смонтировать к началу массового туристического сезона. В те же даты должна открыться и историческая экспозиция в основном здании замка.

Напомним, что неделю назад замок Тапиау посетил с рабочим визитом министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, которому была продемонстрирована часть выставки. Он назвал её «сочетанием традиционной экспозиции и мультимедийного шоу».

«В июне всё заработает, сейчас идёт тестирование, — написал он в своём телеграм-канале. — Это просто 5 баллов!»

В октябре 2023 года Альберт Адылов уже говорил о том, что у инвесторов есть планы связать историю Дитриха фон Кубы с будущей экспозицией. Тогда же он заявлял, что реальный (пусть и трагический) исторический факт будет способствовать привлечению туристов.

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