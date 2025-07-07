В ММО рассказали, когда откроются первые экспозиции в «Планете Океан»

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Открытие первой очереди экспозиций в корпусе «Планета Океан» запланировано на июль 2025 года. Об этом сообщил Музей Мирового океана в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Открытие первой очереди экспозиций, включая аквариальную зону, по информации Музея Мирового океана, запланировано на июль этого года. В ближайшее время будут объявлены точные даты открытия и условия посещения», — следует из комментария музея.

Напомним, что новый корпус начали строить больше 10 лет назад. Изначально его планировали открыть к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик» (она же является заказчиков нового кампуса БФУ им. И.Канта). О том, что открытие «Планеты Океан» пройдет в несколько этапов, стало известно в феврале.

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