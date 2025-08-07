В филиале Третьяковки назвали самые популярные картины у посетителей

Калининградский филиал Третьяковской галереи назвал пять самых популярных картин, представленных на выставке «Пять веков русского искусства» (6+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В число популярных, по мнению посетителей, вошло самое масштабной полотно на выставке — «Суд Париса» Луи-Жан-Франсуа Лагрене-старшего (1758). В основе сюжета — античный миф. Афродита, Гера и Афина поспорили о том, кто из них является самой красивой богиней. Выступить в роли судьи предстояло Парису, сыну троянского царя Приама.





«Суд Париса». Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

«Дети, бегущие от грозы» Константина Маковского (1872) — одно из наиболее известных жанровых произведений художника, знакомое многим по детским книгам и учебникам. Мастера привлекло ощущение тревоги перед грозой, объединившее детей и природу.





«Дети, бегущие от грозы». Фото: Александр Матвеев, пресс-служба филиала

В числе прочих посетители выбрали картину Ивана Айвазовского «Буря» (1857), которая была представлена на Международной выставке в Париже. Мариниста увлек мотив кораблекрушения, а главное — борьба человека с морской стихией.





«Буря». Фото: Александр Матвеев, пресс-служба филиала

Четвертой стала знаменитая работа Казимира Малевича «Чёрный квадрат» (1929) — это культовый манифест супрематизма, совершивший революцию в мировом искусстве. В экспозиции картина становится точкой отсчёта для понимания русского авангарда.





«Черный квадрат». Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Посетители также назвали «Люди голубой планеты» Алексея Леонова и Андрея Соколова (1984). «Уникальный симбиоз науки и искусства: космонавт Алексей Леонов и художник, фантаст Андрей Соколов запечатлели космическую эпопею СССР в серии работ. Изображение космоса — это размышление на тему будущего», — рассказали в пресс-службе.





«Люди голубой планеты». Фото: Александр Матвеев, пресс-служба филиала

«С момента открытия нас посетили уже более 110 тысяч человек. Чаще всего гости в отзывах отмечают полюбившиеся шедевры экспозиции, многофункциональное здание с удивительной архитектурой и доброжелательность персонала», — рассказала руководитель филиала Камиля Байдильдина.