Беспрозванных предложил включить «Планету Океан» в список особо ценных объектов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил включить новый корпус-шар Музея Мирового океана в список особо ценных объектов Российской Федерации. Такую инициативу он выдвинул в понедельник во время первого расширенного заседания попечительского совета регионального отделения «Русского географического общества».

«История Музея Мирового океана насчитывает 35 лет, начиная с пустыря и заканчивая сегодняшним сооружением, которое я считаю одним из самых грандиозных, — сказал губернатор. — Я думаю, что таких объектов не только у нас в стране, но и в целом мире, единицы. И хочу на первом же заседании попечительского совета высказать инициативу обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением включить Музей Мирового океана в государственный свод особых объектов и национального наследия России».

Присутствующие члены попечительского совета местного отделения РГО идею поддержали.

19 августа новый корпус начнёт принимать гостей в тестовом режиме, который предполагает посещение по сеансам в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода. По данным билетных кассиров, билеты на посещение корпуса проданы до конца августа.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис». Музей Мирового океана выступал выгодополучателем.

