Калейдоскоп времени: в Калининграде открылась выставка к юбилею Союза художников (фото)

В Калининградском областном историко-художественном музее 4 сентября открылась выставка «Калейдоскоп времени» (6+), посвященная 75-летию со дня основания региональной организации «Союз художников России». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Союз художников России — одно из первых творческих объединений Калининградской области. 99 мастеров входят в его состав, который «пополняется молодыми силами, а деятельность — новыми идеями». На юбилейной выставке представлены более 200 работ мастеров Союза (керамика, ювелирные изделия, декоративно-прикладное искусство, живопись и графика).

«Зал выставки напоминает шкатулку с драгоценностями. Речь идёт не о золоте, а о концентрации талантов. Речь идёт о настоящих ценностях: красоте, добре, гармонии, любви к Родине и Калининградской области», — отметила директор музея Екатерина Манюк.

Выставка будет работать до 20 ноября.

Фото: телеграм-канал музея

