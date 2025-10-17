В Музее искусств открылась выставка пейзажей XX века «Сумерки. Дорога на закат» (фото)

Музей изобразительных искусств 17 октября открыл новую выставку «Сумерки. Дорога на закат» (0+). В экспозиции собраны пейзажи ХХ века из собрания музея, сообщает пресс-служба учреждения.

Проект посвящен художественному образу заката. Кроме того, он становится «поистине дорогой» через весь ХХ век, от 1910-х до 1990-х, предоставляя возможность сопоставить большой спектр различных манер, философских концепций и мировоззренческих позиций мастеров. Он также выступает своеобразным лейтмотивом Дней Эрмитажа, открывшихся в Музее искусств.

Как отмечают искусствоведы: «Закатные сумерки — одна из любимых тем и русской пейзажной лирики, и русского лирического пейзажа, и всей европейской романтической традиции. Здесь есть место для философии Единого и Невыразимого, Гармонии и Диссонанса (В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, К.Д. Фридрих), для раздумий о человеческой жизни вообще и собственной — в частности, для экспериментов с эффектами света и тени, обретающими метафорическое значение». Все эти смыслы отражены в новой экспозиции.

Выставка будет работать до 30 ноября.

