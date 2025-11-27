Щелкунчик и другие: в Музее искусств открывается новогодняя выставка

Фрагмент работы С.А. Гаврилова, иллюстрация предоставлена Музеем изобразительных искусств
В Музее изобразительных искусств открывается традиционный проект «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). Для посетителей выставка будет работать с 6 декабря по 18 января, сообщает пресс-служба учреждения.

«Нас вновь ждет встреча с любимыми героями сказок, но в ином прочтении и в разных видах искусства: живописи, графике, керамике, резьбе по дереву, книжной иллюстрации, — рассказали в Музее. — Ключевым мотивом проекта станет сказка Э.Т.А. Гофмана „Щелкунчик и Мышиный король“, события которой разворачиваются во время рождественских праздников».

Художественным осмыслением сказочной атмосферы и погружением в мир детских грез станут работы московского художника Юлии Гуковой — это оригиналы иллюстраций новогоднего календаря, посвященного героям Гофмана. Причудливый мир сказки отражён и в произведениях потомственного художника из Санкт-Петербурга Марины Азизян. Работы, представленные на выставке, предназначены для театра: это художественное прочтение балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». В этом году посетителям будет представлена коллекция Ирины Крутиковой-Пеннер: фигурки деревянных Щелкунчиков, изготовленные в середине ХХ века западноевропейскими мастерами.

Часть новогоднего проекта посвящена традициям, символике и декору Рождества. Гости музея познакомятся с коллекцией вертепов, в том числе авторских, из Швеции, Италии, Перу, Германии, Чехии. Самому старому из них больше ста лет.



