«Город Гофмана» в Музее искусств пополнился новыми экспонатами (фото)

Постоянная экспозиция «Город Гофмана. Тайны двух миров» (0+) в Калининградском музее изобразительных искусств пополнилась новыми экспонатами из числа декораций полнометражного мультфильма «Гофманиада» (реж. Станислав Соколов) студии «Союзмультфильм». Как сообщает пресс-служба учреждения, речь идет о мансарде и лаборатории.

«Посетители музея изобразительных искусств увидят мансарду, где живет главный герой фильма Эрнест, а также лабораторию, в которой сконструировали механическую куклу Олимпию, — рассказали в учреждении. — Накануне в музее искусств побывали представители киностудии „Союзмультфильм“, и мы наблюдали кропотливый и бережный процесс установки главных героев: куклы Олимпии, Эрнеста, Коппелиуса, часовщика Паульмана».

Все персонажи для «Гофманиады» (а их около 150) создавались вручную — на каждую куклу уходило примерно полтора месяца, добавили в музее.

«Образы основных персонажей мультфильма придумал художник Михаил Шемякин. Сами персонажи „Гофманиады“ имеют мало общего с реальностью: у многих из них огромные головы, увеличенные глаза, необычайно длинные носы — отличительная черта гротескного стиля художника Михаила Шемякина, вдохновленная персонажами комедии дель арте (итал. commedia dell’arte, комедия масок), венецианскими и японскими масками», — добавили в музее. Познакомиться с новыми экспонатами можно будет в рамках проекта «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+), который открывается для посетителей 6 декабря.

Директор учреждения Галина Заболотская в марте рассказывала в интервью «Новому Калининграду», что постоянная экспозиция «Город Гофмана: тайны двух миров» открылась в 2019 году. Декорации полнометражного мультфильма «Гофманиада», работа над которым велась на «Союзмультфильме» 17 лет и который вышел в свет в 2018 году, появились в музее благодаря калининградцу Алексею Юшенкову, работавшему раньше на «Союзмультфильме».

«В старой студии после того, как мультфильм выходил в прокат, декорации просто сжигались. Для хранения „гофмановских“ декораций на студии также не было места. Об этом от Алексея узнал наш экс-губернатор Антон Андреевич Алиханов. Он инициировал приезд в Калининград представителя „Союзмультфильма“ и предложил на выбор несколько площадок, в том числе и музейных. После представления нашей концепции развития гофмановской темы в Калининграде „Союзмультфильм“ сделал выбор в нашу пользу», — рассказала директор музея. По её словам, проект продолжается, в его рамках в музее появляются новые декорации.

Фото предоставлены Музеем изобразительных искусств