Калининградская «Третьяковка» закрывает выставку «Пять веков русского искусства»

В калининградском филиале Третьяковской галереи завершается выставка «Пять веков русского искусства» (6+). Как уточнили в пресс-службе музея, до конца ее работы осталось 2 недели.

«Выставка завершится 30 марта 2026 года, — сообщили в пресс-службе. — Дебютный выставочный проект, представляющий более 300 подлинных произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи, стал культурным событием исключительной важности для всей Калининградской области. Впервые в регионе в таком объёме и хронологическом охвате представлено русское искусство — от древнерусской иконописи до авангарда. Выставка стала визитной карточкой нового музея, открывшегося 12 июня 2025 года. С момента открытия музей посетило 280 000 человек».

Накануне закрытия, 21 марта, в галерее в 14:00 состоится лекция «Бытовой жанр в искусстве передвижников» (16+). Проведет ее куратор выставки «Пять веков русского искусства», заведующий отделом живописи II половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи в г. Москва Светлана Капырина.

В апреле в филиале откроется выставка «Великие учителя» (6+), приуроченная к 80-летию со дня образования Калининградской области.