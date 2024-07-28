Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото)

В Калининграде на бывшем пивзаводе «Понарт» открылась масштабная выставка (12+) от Анненкирхе (старинная лютеранская церковь в Санкт-Петербурге) и арт-группы «Зерно». При помощи инсталляций, представляющих собой скелет хищного динозавра и божью десницу, макетов Земли и Луны и прочих эффектных композиций организаторы, по их собственным словам, представили «библейский взгляд на создание мира через призму современного христианского искусства».



Создатели выставочного пространства предлагают посетителям «прикоснуться к Богу», «приблизиться к небесным светилам» и решить для себя, «кусать или не кусать запретный плод» (яблок на выставке также в изобилии).

Ранее руководитель отдела маркетинга Анненкирхе Кристина Шилова сообщала «Новому Калининграду», что команда Анненкирхе видит в «Понарте» перспективу и верит, «что через некоторое время он станет популярным местом в Калининграде».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград