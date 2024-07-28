Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото)

Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото) Кусать или не кусать яблоко: в Калининграде открылась выставка «Сотворение» (фото)
Все новости по теме: Культура

В Калининграде на бывшем пивзаводе «Понарт» открылась масштабная выставка (12+) от Анненкирхе (старинная лютеранская церковь в Санкт-Петербурге) и арт-группы «Зерно». При помощи инсталляций, представляющих собой скелет хищного динозавра и божью десницу, макетов Земли и Луны и прочих эффектных композиций организаторы, по их собственным словам, представили «библейский взгляд на создание мира через призму современного христианского искусства».

Создатели выставочного пространства предлагают посетителям «прикоснуться к Богу», «приблизиться к небесным светилам» и решить для себя, «кусать или не кусать запретный плод» (яблок на выставке также в изобилии).

Ранее руководитель отдела маркетинга Анненкирхе Кристина Шилова сообщала «Новому Калининграду», что команда Анненкирхе видит в «Понарте» перспективу и верит, «что через некоторое время он станет популярным местом в Калининграде».


Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter