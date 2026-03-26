Рембрандт, галстуки и сверкающий мяч: что дарили губернаторам региона

В хранилище Калининградского областного историко-художественного музея масса подарков, которые дарили всевозможные делегации губернаторам региона. Раньше часть презентов можно было увидеть в экспозиции, размещенной около «первой приёмной» — губернаторского кабинета в здании правительства области на Дмитрия Донского, 1. Сейчас все они хранятся в КОИХМ. Руководители области передавали в дар музею и что-то от себя. Корреспонденты «Нового Калининграда» внимательно рассмотрели, чем власть имущие поделились с учреждением культуры и что хотели сохранить для истории.

В целом сильных мира сего не баловали разнообразием. Хранилище ломится от письменных приборов с часами, памятных медалей и небольших сувениров в виде статуэток. Но встречаются и необычные подарки. Например, галстуки. Их очень много, и все они лежат в ячейке, которая подписана «Подарки губернатору Г.В. Боссу». Вообще, Георгий Валентинович, руководивший областью с сентября 2005 по сентябрь 2010 года, много чего передал музею. Подарки ему несли отовсюду, и он охотно делился всем этим добром с КОИХМ. Стоит ли удивляться тому, что подписанная его именем ячейка в хранилище не единственная.

В соседней с той, где хранятся галстуки, полно других «сокровищ». Сувенирный гаишный жезл, изготовленный, похоже, из янтаря; какая-то бижутерия; нагайка из светлой кожи; веер из перьев какой-то экзотической птицы. Этот предмет, как пояснили сотрудники музея, вроде бы подарила Боссу победительница одного из конкурсов красоты, а он в свою очередь передал его в музей. Действительно, зачем губернатору веер?

Некоторые из подаренных губернаторам вещей можно увидеть сейчас на выставке, посвященной 80-летию Калининградской области «С чего начинается Родина». Например, там представлены боксерские перчатки, подписанные победителями Первенства России по боксу 2010 года. «Музей — это в первую очередь — история, — напоминает руководитель художественного отдела КОИХМ Валентина Покладова. — Мы собираем не только художественные произведения, мы собираем артефакты. Если кто-то захочет покопаться, написать какую-то научную работу, может с этой перчатки и начать копать. Там ведь дата указана. Можно поднять архивы, узнать, что это были за соревнования, кто одержал победу, как сложилась его судьба, где изготавливались такие перчатки и так далее и тому подобное».

Также на выставке можно увидеть маленькую статуэтку гребца «от калининградских спортсменов и тренеров по академической гребле», блестящий мяч (видимо, со стразами) от Всероссийской федерации волейбола. Все это тоже было презентовано Георгию Боосу.



Но не только благодаря ему пополнялась коллекция подарков. Значительный вклад внес первый губернатор области Юрий Маточкин (1931-2006). На выставке представлены шахматы с замысловатыми фигурками; небольшая скульптура боксера, подаренная первому лицу региона «за развитие бокса». В хранилище стоит очень стильная лампа с синим плафоном, а к проходящей по потолку трубе подвешен большой мяч, раза, наверное, в три больше обыкновенного, с теплой надписью от команды «Балтика» губернатору Леониду Горбенко (1939-2010).

Нынешний губернатор Алексей Беспрозванных пока подарков музею не делал. «Обычно это происходит так, — рассказывает главный хранитель фондов Ирина Эйдельман. — Когда накапливается определенное количество протокольных подарков, нас зовут в правительство и передают их».

Бывают подарки и непротокольные. Как зеницу ока хранят музейщики дар предыдущего первого лица области Антона Алиханова. И еще бы им его не беречь — это ведь портрет (оттиск знаменитого офорта) работы великого Рембрандта (1606-1669)! Произведение это было создано нидерландским живописцем в 1630 году. Называется оно «Мужчина в высокой шапке». Возможно, на нём изображен отец мастера. Но это, как говорится, не точно.

Как попал к Алиханову этот шедевр, в музее не знают. «Видно, кто-то подарил ему этот портрет, — предполагает Ирина Эйдельман. — И он посчитал, что у нас эта работа будет сохранней, и передал его нам. Причем сделано это было без помпы, нигде это особо не афишировалось».

Подарок этот Алиханов преподнес в год 75-летия области. То есть пять лет назад. На странице музея «ВКонтакте» сообщается, что на авторство Рембрандта указывает гравированная монограмма и дата «R1630». Буква и год размещены в левом верхнем углу офорта. Лист проштампован логотипом Кёнигсбергской Академии художеств — с литерой и цифрой L4423. Это говорит о том, что портрет входил в графическую коллекцию, собранную Августом Доргерло (1819-1901). Отмечается, что этот живший в Восточной Пруссии человек был наследником богатых торговцев табаком. Страстный коллекционер гравюр и рисунков, он также интересовался историческим оружием. Аналогичные оттиски этой гравюры имеются в ряде крупнейших мировых музейных собраний, например, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Бостонском музее изящных искусств. Но это, конечно, никоим образом не умаляет ценность этого произведения искусства.



Не только крупные чиновники делают подарки музею. На выставке «С чего начинается Родина» представлена, например, замечательная щука из янтаря, которая несет на себе небольшие модели зданий Калининграда. Изготовила и подарила эту работу известный янтарный мастер Людмилы Высоцкая.

С особой гордостью сотрудники музея показывают удивительный набор зажигалок (больше пятисот штук!), переданный семьей Николая Студенецкого (1910-1996) — легендарного руководителя Управления экспедиционного лова (УЭЛ). Каких зажигалок там только нет — и в форме пистолетов, и в форме пулеметов, и в виде разного рода фигурок людей и животных. Определенно эта коллекция заслуживает отдельной выставки.

Довольно часто музею дарят свои работы художники. Например, Александр Деркач принял решение оставить в КОИХМ одну из двух представленных на выставке «Лабиринты Гофмана» картин. Либо «Тайную встречу на Патриарших, при луне, во время которой Э.Т.А. Гофман передает Мише Булгакову кота Мурра на переподготовку и получение сертификата по специальности „Кот“», либо «Ненаписанную историю под Рождество, в которой кот Мурр, набравшись опыта у Бегемота в окрестностях Патриарших прудов, дарит Э. Т. А Гофману Мышиного короля в стеклянной призме с золотой крышкой и принудительно-вытяжной вентиляцией». Вопрос пока решается.

Но, наверное, самое дорогое подношение музею сделала в конце прошлого года вдова известного художника, члена-корреспондента Академии художеств Николая Бочарова (1939-2023) Ольга Комарова. «Это невероятный подарок, — говорит Валентина Покладова. — Около трехсот живописных работ. Плюс где-то около 250-ти графических! Самый щедрый дар в истории музея. Трудно оценивать это деньгами. Но счет, думаю, идет на миллионы рублей. А за границей, наверное, и долларов».

