Объявлена дата открытия крупнейшего крытого аквапарка в Европе, построенного в Польше

Фото со страницы Park of Poland в Instagram
Фото со страницы Park of Poland в Instagram
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Самый большой крытый аквапарк в Европе Suntago Water World, расположенный под Варшавой, откроется для посетителей 20 февраля. Он станет частью парка развлечений Park of Poland, на сайте которого уже началась продажа билетов. Кроме того, анонсы предстоящего открытия размещены на страницах парка развлечений в социальных сетях.

Аквапарк будет работать с 10 до 22 часов по будням и с 9 до 22 в выходные и праздничные дни. Согласно прайс-листу, дневной билет для взрослого в зону Jamango (с горками, бассейнами и лежаками) стоит 99 злотых в будни и 109 злотых в выходные дни, для ребенка — от 79 до 89 злотых (в зависимости от роста) в будни и от 89 до 99 злотых в выходные. За доступ в зоны Relax и Saunaria придется доплатить от 15 до 39 злотых. Также можно купить 4-часовые и 2-часовые билеты.

Аквапарк Suntago Water World находится в деревне Вренча в 50 километрах от Варшавы. В нем планировалось обустроить 18 бассейнов общей площадью 3500 кв. м, 32 горки, 10 саун, симулятор сёрфинга, 740 пальм, а также бары и рестораны.

Строительство аквапарка началось в 2017 году. Изначально его планировалось открыть в конце 2019 года, однако затем сроки открытия были сдвинуты.


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