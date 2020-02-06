Кафедральный собор принимает в дар книги Иммануила Канта

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Акция «С миру по Канту» пройдёт в Кафедральном соборе с 14 февраля по 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В течение нескольких месяцев собор будет принимать работы Иммануила Канта, книги о философе, в том числе их электронные версии, а также статьи и научные публикации о Канте на любых языках. Принести книги можно в Кафедральный собор в рабочие дни с 10:00 до 18:00 или прислать по почте по адресу: 236022, Калининград, улица Нарвская, 56 с пометкой «С миру по Канту». Электронные версии изданий и статей можно отправлять по адресу project.kantmuseum@yandex.ru с пометкой «С миру по Канту».

Все дарители будут занесены в почётную книгу дарителей и получат благодарственное письмо. Те, кто предоставит особенные издания, либо пять и более разных экземпляров получат подарки от Кафедрального собора. С помощью акции Кафедральный собор надеется пополнить Валленродскую библиотеку и создать в ней тематический читальный зал, а также популяризовать идеи Иммануила Канта.


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