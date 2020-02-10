В ДКЖ устроят конкурс красоты для маленьких девочек

Алексей Милованов / Новый Калининград
Алексей Милованов / Новый Калининград

Финал конкурса красоты и таланта «Маленькая мисс» пройдёт в ДКЖ 7 марта в 12 часов. Участие в нём примут девочки от 4 до 8 лет, отмечается в положении.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать видеовизитку длительностью не более двух минут на почту dkz.kzd.rzd@yandex.ru. На видео надо прочитать стихотворение, исполнить песню, танец или творческий номер любого жанра. Заявки принимаются до 1 марта. В финале конкурса примут участие девочки, прошедшие заочный отбор.

На сцене ДКЖ участницам предстоит рассказать о себе в образе сказочной героини, исполнить танец, продефилировать в платье или костюме, поздравить маму стихотворением, песней или пожеланием, а также принять участие в конкурсе «Моя семья» вместе с родственниками. Победительница получит звание «Маленькой Супер Звезды». В жюри конкурса обещают пригласить представителей шоу-бизнеса, композиторов, хореографов, вокалистов, педагогов и искусствоведов. Стоимость участия — 2500 рублей.


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